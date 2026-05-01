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  • «Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

«Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

1 мая, 13:20
Арсенал
01.05.2026, пятница, 14:30
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ислочь
23' Ю. Ловец (П) 65' В. Горбачик
24' А. Свирепа 56' А. Бутько
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
2
Егор Божко
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
26
Вадим Ткаченко
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
18
Даниэль Вольский
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
8
Никита Капленко
ОП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
99
Иван Толкачев
РФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
14
A. Poluyanov
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Павел Шевченко
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
32
Тимофей Шкурдюк
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Сороко
13
Орешкевич
2
Божко
31
Залеский
26
Ткаченко
11
Ловец
18
Вольский
7
Мокин
47
Васильев
95
Воробьев
33
Горбачик
4-1-1-2-2
1
Климович
25
Макаренко
3
Тихомиров
33
Скроботов
99
Юдчиц
7
Свирепа
17
Абрамишвили
29
Пацко
8
Шрамченко
19
Олалейе
10
Хващинский
18
Вольский
10
Сазончик
10
Сазончик
18
Вольский
2
Божко
41
Лутик
41
Лутик
2
Божко
95
Воробьев
90
Антилевский
90
Антилевский
95
Воробьев
33
Горбачик
99
Толкачев
99
Толкачев
33
Горбачик
17
Абрамишвили
22
Шевченко
22
Шевченко
17
Абрамишвили
29
Пацко
29
Ховалко
29
Ховалко
29
Пацко
10
Хващинский
11
Сталбеков
11
Сталбеков
10
Хващинский
19
Олалейе
70
Бутько
70
Бутько
19
Олалейе
8
Шрамченко
23
Ковалевич
23
Ковалевич
8
Шрамченко
Остались в запасе
Арсенал
Ислочь
1
Иван Санько
ВР
8
Никита Капленко
ОП
Главный тренер
Игорь Воронков
14
A. Poluyanov
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
32
Тимофей Шкурдюк
ЦП
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
8
Никита Капленко
ОП
Остались в запасе
14
A. Poluyanov
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
32
Тимофей Шкурдюк
ЦП
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Арсенал - Ислочь
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ислочи», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ислочь»

«Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Арсенал
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