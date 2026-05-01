01.05.2026, пятница, 14:30
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
30
Сороко
13
Орешкевич
2
Божко
31
Залеский
26
Ткаченко
11
Ловец
18
Вольский
7
Мокин
47
Васильев
95
Воробьев
33
Горбачик
4-1-1-2-2
1
Климович
25
Макаренко
3
Тихомиров
33
Скроботов
99
Юдчиц
7
Свирепа
17
Абрамишвили
29
Пацко
8
Шрамченко
19
Олалейе
10
Хващинский
18
Вольский
10
Сазончик
10
Сазончик
18
Вольский
2
Божко
41
Лутик
41
Лутик
2
Божко
95
Воробьев
90
Антилевский
90
Антилевский
95
Воробьев
33
Горбачик
99
Толкачев
99
Толкачев
33
Горбачик
17
Абрамишвили
22
Шевченко
22
Шевченко
17
Абрамишвили
29
Пацко
29
Ховалко
29
Ховалко
29
Пацко
10
Хващинский
11
Сталбеков
11
Сталбеков
10
Хващинский
19
Олалейе
70
Бутько
70
Бутько
19
Олалейе
8
Шрамченко
23
Ковалевич
23
Ковалевич
8
Шрамченко
Остались в запасе
Арсенал
Ислочь
1
Иван Санько
ВР
8
Никита Капленко
ОП
Главный тренер
Игорь Воронков
14
A. Poluyanov
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
32
Тимофей Шкурдюк
ЦП
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
8
Никита Капленко
ОП
Остались в запасе
14
A. Poluyanov
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
32
Тимофей Шкурдюк
ЦП
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Арсенал - Ислочь
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ислочи», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 14:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»