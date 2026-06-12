12.06.2026, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
3-2-1-2-2
1
Климович
25
Макаренко
33
Скроботов
99
Юдчиц
22
Шевченко
7
Свирепа
17
Абрамишвили
8
Шрамченко
15
Пацко
19
Олалейе
10
Хващинский
3-1-1-3-2
71
Наумович
42
Джон
3
Костомаров
88
Драбатович
14
Федоренко
6
Адамович
97
Чернявский
7
Гаджиев
9
Яковлев
70
Тиуне
11
Пранович
15
Пацко
29
Ховалко
29
Ховалко
15
Пацко
17
Абрамишвили
5
Волков
5
Волков
17
Абрамишвили
10
Хващинский
70
Бутько
70
Бутько
10
Хващинский
19
Олалейе
29
Цыбров
29
Цыбров
19
Олалейе
8
Шрамченко
23
Ковалевич
23
Ковалевич
8
Шрамченко
70
Тиуне
24
Селезнев
24
Селезнев
70
Тиуне
7
Гаджиев
17
Александрович
17
Александрович
7
Гаджиев
6
Адамович
25
25
6
Адамович
Остались в запасе
Ислочь
Нафтан
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Остались в запасе
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Ислочь - Нафтан
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Нафтана», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июня в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Нафтан»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»