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  • «Ислочь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026

«Ислочь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026

12 июня, 15:50
Ислочь
12.06.2026, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Нафтан
22' Е. Юдчиц 42' Е. Юдчиц (П) 54' Д. Федоренко (АГ)
88' И. Селезнев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Павел Шевченко
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
15
Никита Пацко
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
14
Денис Федоренко
ОП
6
Кирилл Адамович
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
9
Вадим Яковлев
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
97
Василий Чернявский
ПВ
70
Салиу Тиуне
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
29
Богдан Цыбров
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Нафтан
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
24
Илья Селезнев
ОП
17
Александр Александрович
АП
25
Matvey Susha
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Климович
25
Макаренко
33
Скроботов
99
Юдчиц
22
Шевченко
7
Свирепа
17
Абрамишвили
8
Шрамченко
15
Пацко
19
Олалейе
10
Хващинский
3-1-1-3-2
71
Наумович
42
Джон
3
Костомаров
88
Драбатович
14
Федоренко
6
Адамович
97
Чернявский
7
Гаджиев
9
Яковлев
70
Тиуне
11
Пранович
15
Пацко
29
Ховалко
29
Ховалко
15
Пацко
17
Абрамишвили
5
Волков
5
Волков
17
Абрамишвили
10
Хващинский
70
Бутько
70
Бутько
10
Хващинский
19
Олалейе
29
Цыбров
29
Цыбров
19
Олалейе
8
Шрамченко
23
Ковалевич
23
Ковалевич
8
Шрамченко
70
Тиуне
24
Селезнев
24
Селезнев
70
Тиуне
7
Гаджиев
17
Александрович
17
Александрович
7
Гаджиев
6
Адамович
25
25
6
Адамович
Остались в запасе
Ислочь
Нафтан
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Остались в запасе
16
Aleksandr Titov
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Ислочь - Нафтан
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Нафтана», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июня в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь»«Нафтан»

«Ислочь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Ислочь
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