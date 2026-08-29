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«Днепр» – «Ислочь»: кто победит в матче 20-го тура Высшей лиги 2026

29 августа 2026 10:04
Днепр - Ислочь
30 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
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2.02
Победа «Ислочи» с форой (-1)
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Матч 20-го тура белорусской Высшей лиги между «Днепром» и «Ислочью» пройдет 30 августа в Могилeве на стадионе «Спартак». Хозяева находятся в зоне вылета – 15-е место с 14 очками, а гости уверенно лидируют в таблице с 37 очками. При этом «Ислочь» выиграла четыре последние очные встречи у «Днепра» и забивает в восьми матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Днепр» прервать эту серию на своем поле или лидер продолжит уверенное шествие к чемпионству?

Кто победит в матче

«Днепр» подходит к игре в неплохой форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу. Однако оборона могилевчан остаeтся проблемной – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, причeм команда пропускает в семи из девяти последних матчей. Домашнее поле и поддержка болельщиков могли бы стать преимуществом, но «Днепр» имеет катастрофическую историю очных встреч с «Ислочью» – ни одной победы в 17 матчах (14 поражений, 3 ничьи). Это создаeт колоссальное психологическое давление, которое вряд ли позволит хозяевам переломить ход игры.

«Ислочь» стартовала в этом сезоне блестяще – команда уверенно лидирует в таблице, имеет разницу мячей +17 и одержала три победы подряд. В атаке гости действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а голевая серия насчитывает двенадцать матчей подряд. Оборона «Ислочи» также выглядит надeжно – пропускают в среднем 1,0 гола за игру. В очных встречах с «Днепром» гости чувствуют себя максимально уверенно: они выиграли четыре последних матча, забивают в восьми последних очных встречах и имеют 14 побед в 17 матчах против «Днепра». Это говорит о полном тактическом и психологическом доминировании.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Ислочь». Гости имеют колоссальное преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильную форму, тогда как «Днепр», при всей своей текущей стабильности, уступает лидеру по всем параметрам и не может ничего противопоставить сопернику.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Ислочь» имеет феноменальный рекорд – 14 побед, 3 ничьи и ни одного поражения в 17 матчах против «Днепра». Последние четыре матча остались за «Ислочью», причeм она забивает «Днепру» в восьми последних очных встречах подряд. Текущая форма гостей значительно лучше – они лидируют в таблице и набрали отличный ход, тогда как хозяева борются за выживание. Это даeт «Ислочи» серьезное психологическое преимущество перед игрой в Могилeве.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (18%)
Побед - 9 (82%)
7
Забитых мячей
18
0.64
В среднем за матч
1.64
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Ислочь
3 : 2
27.05.2022
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
0 : 0
30.08.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
2 : 1
26.04.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
1 : 3
23.11.2024
Ислочь
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Днепр
0 : 1
28.07.2024
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
1 : 0
30.06.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Днепр
0 : 2
15.10.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Ислочь
3 : 2
27.05.2022
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
3 : 2
02.12.2018
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Днепр
0 : 0
09.07.2018
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
1 : 0
18.11.2017
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Днепр
1 : 2
18.10.2017
Ислочь
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
33
Андрей Синенко
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
74
D. Cherkasov
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
8
Сергей Русак
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Днепр
22
Nikita Sednev
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
55
Никита Краснов
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
99
Владислав Степаненко
ПВ
66
Никита Терещук
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
8
Антон Шрамченко
ЛВ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Павел Шевченко
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Синенко
5
Варганов
74
15
Касараб
3
Перович
18
Михаленко
8
Русак
11
Лисакович
88
Кириленко
37
Цепенков
21
Карпицкий
4-1-1-1-3
1
Климович
99
Юдчиц
33
Скроботов
3
Тихомиров
25
Макаренко
7
Свирепа
5
Волков
29
Пацко
10
Хващинский
23
Ковалевич
19
Олалейе
37
Цепенков
23
Дунаев
23
Дунаев
37
Цепенков
74
55
Краснов
55
Краснов
74
18
Михаленко
17
Потапенко
17
Потапенко
18
Михаленко
21
Карпицкий
66
Терещук
66
Терещук
21
Карпицкий
88
Кириленко
10
Забелин
10
Забелин
88
Кириленко
7
Свирепа
17
Абрамишвили
17
Абрамишвили
7
Свирепа
23
Ковалевич
8
Шрамченко
8
Шрамченко
23
Ковалевич
29
Пацко
21
Журавлев
21
Журавлев
29
Пацко
10
Хващинский
70
Бутько
70
Бутько
10
Хващинский
19
Олалейе
11
Мартынов
11
Мартынов
19
Олалейе
Остались в запасе
Днепр
Ислочь
22
Nikita Sednev
ВР
29
Андрей Денисюк
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
99
Владислав Степаненко
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
28
Александр Свирский
ВР
22
Павел Шевченко
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
22
Nikita Sednev
ВР
29
Андрей Денисюк
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
99
Владислав Степаненко
ПВ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
22
Павел Шевченко
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Ислочи». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Днепру» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева не могут победить «Ислочь» ни разу в истории и пропускают достаточно много. Рекомендуемая ставка – победа «Ислочи» с форой (-1) с коэффициентом 2.02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Высшей лиги между «Днепром» и «Ислочью» состоится 30 августа в Могилeве на стадионе «Спартак» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Беларусь 5».

«Днепр» – «Ислочь»: смотреть онлайн.

2.02
Победа «Ислочи» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Ислочь Днепр
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