Матч 20-го тура белорусской Высшей лиги между «Днепром» и «Ислочью» пройдет 30 августа в Могилeве на стадионе «Спартак». Хозяева находятся в зоне вылета – 15-е место с 14 очками, а гости уверенно лидируют в таблице с 37 очками. При этом «Ислочь» выиграла четыре последние очные встречи у «Днепра» и забивает в восьми матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Днепр» прервать эту серию на своем поле или лидер продолжит уверенное шествие к чемпионству?

Кто победит в матче

«Днепр» подходит к игре в неплохой форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу. Однако оборона могилевчан остаeтся проблемной – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, причeм команда пропускает в семи из девяти последних матчей. Домашнее поле и поддержка болельщиков могли бы стать преимуществом, но «Днепр» имеет катастрофическую историю очных встреч с «Ислочью» – ни одной победы в 17 матчах (14 поражений, 3 ничьи). Это создаeт колоссальное психологическое давление, которое вряд ли позволит хозяевам переломить ход игры.

«Ислочь» стартовала в этом сезоне блестяще – команда уверенно лидирует в таблице, имеет разницу мячей +17 и одержала три победы подряд. В атаке гости действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а голевая серия насчитывает двенадцать матчей подряд. Оборона «Ислочи» также выглядит надeжно – пропускают в среднем 1,0 гола за игру. В очных встречах с «Днепром» гости чувствуют себя максимально уверенно: они выиграли четыре последних матча, забивают в восьми последних очных встречах и имеют 14 побед в 17 матчах против «Днепра». Это говорит о полном тактическом и психологическом доминировании.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Ислочь». Гости имеют колоссальное преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильную форму, тогда как «Днепр», при всей своей текущей стабильности, уступает лидеру по всем параметрам и не может ничего противопоставить сопернику.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Ислочь» имеет феноменальный рекорд – 14 побед, 3 ничьи и ни одного поражения в 17 матчах против «Днепра». Последние четыре матча остались за «Ислочью», причeм она забивает «Днепру» в восьми последних очных встречах подряд. Текущая форма гостей значительно лучше – они лидируют в таблице и набрали отличный ход, тогда как хозяева борются за выживание. Это даeт «Ислочи» серьезное психологическое преимущество перед игрой в Могилeве.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Ислочи». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Днепру» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева не могут победить «Ислочь» ни разу в истории и пропускают достаточно много. Рекомендуемая ставка – победа «Ислочи» с форой (-1) с коэффициентом 2.02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Высшей лиги между «Днепром» и «Ислочью» состоится 30 августа в Могилeве на стадионе «Спартак» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Беларусь 5».