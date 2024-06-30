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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Днепр
Ислочь - Днепр: обзор матча 30 июня 2024
Ислочь
30.06.2024, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Днепр
54'
А. Шестюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Днепр
79'
Замена
С. Глебко
️️️️
Н. Краснов
66'
Замена
Д. Виговский
️️️️
Г. Вершинин
ГОЛ! 1:0!
А. Шестюк
Пас отдал
Е. Юдчиц
54'
Замена
К. Кучинский
️️️️
В. Журавлев
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
3-4-1-1-1
28
Свирский
3
Тихомиров
4
Калачев
20
Веретило
5
Ковель
11
Кобеев
22
Булмага
99
Юдчиц
9
Сенько
21
Журавлев
9
Шестюк
4-1-1-2-1
54
Генералов
16
Алисейко
22
Болтрушевич
23
Дунаев
26
Юркевич
21
Вершинин
55
Краснов
69
Капов
17
Александрович
77
Артюх
21
Журавлев
19
Кучинский
19
Кучинский
21
Журавлев
55
Краснов
17
Глебко
17
Глебко
55
Краснов
21
Вершинин
8
Виговский
8
Виговский
21
Вершинин
Остались в запасе
Ислочь
Днепр
1
Артем Денисенко
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Даниил Шапко
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Ислочь - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
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