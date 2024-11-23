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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Ислочь
Днепр - Ислочь: обзор матча 23 ноября 2024
Днепр
23.11.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Ислочь
25'
А. Бутько (П)
49'
А. Бутько
76'
А. Бутько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - Ислочь
88'
Замена
Р. Медведев
️️️️
А. Бутько
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Н. Краснов
84'
76'
ГОЛ! 0:3!
А. Бутько
Замена
А. Александрович
️️️️
Д. Виговский
60'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Бутько
Замена
П. Бордуков
️️️️
А. Дунаев
46'
Замена
Ф. Юркевич
️️️️
N. Sobolev
46'
33'
Желтая карточка
О. Веретило
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Бутько
Желтая карточка
Е. Генералов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
37
Ruslan Margiev
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
4-3-2-1
54
Генералов
16
Алисейко
23
Дунаев
22
Болтрушевич
22
Лукашов
37
55
Краснов
17
8
Виговский
69
Капов
11
4-3-1-1-1
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
6
Сибилев
11
Кобеев
22
Булмага
77
Кравченко
21
Журавлев
70
Бутько
11
26
Юркевич
26
Юркевич
11
23
Дунаев
20
Бордуков
20
Бордуков
23
Дунаев
8
Виговский
17
Александрович
17
Александрович
8
Виговский
55
Краснов
7
Гурбанов
7
Гурбанов
55
Краснов
70
Бутько
15
Медведев
15
Медведев
70
Бутько
Остались в запасе
Днепр
Ислочь
16
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
Главный тренер
Станислав Суворов
1
Андрей Климович
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
30
Timur Filipenko
ВР
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
22
Александр Воронович
ЛЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Днепр - Ислочь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
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