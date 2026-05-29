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  • «Минск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

«Минск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

29 мая, 19:20
Минск
29.05.2026, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ислочь
51' А. Турич
23' Е. Юдчиц (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
23
Артем Турич
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
9
Матар Дийе
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
22
Павел Шевченко
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Минск
16
Сергей Ещенко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
60
Ivan Volchok
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
29
Иван Ховалко
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
4-2-1-1-2
30
Гутор
15
Яцкевич
3
Сокол
66
Кампо
19
Кучинский
13
Алексиевич
26
Варакса
23
Турич
80
Ксенофонтов
9
Дийе
22
Макась
3-2-1-1-3
28
Свирский
99
Юдчиц
33
Скроботов
20
Веретило
7
Свирепа
22
Шевченко
17
Абрамишвили
29
Пацко
23
Ковалевич
19
Олалейе
10
Хващинский
3
Сокол
79
Свириденко
79
Свириденко
3
Сокол
26
Варакса
29
Дубинец
29
Дубинец
26
Варакса
13
Алексиевич
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
13
Алексиевич
9
Дийе
47
Драчев
47
Драчев
9
Дийе
22
Макась
17
Зубович
17
Зубович
22
Макась
29
Пацко
29
Ховалко
29
Ховалко
29
Пацко
20
Веретило
5
Волков
5
Волков
20
Веретило
10
Хващинский
8
Шрамченко
8
Шрамченко
10
Хващинский
23
Ковалевич
70
Бутько
70
Бутько
23
Ковалевич
Остались в запасе
Минск
Ислочь
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
60
Ivan Volchok
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Андрей Климович
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
60
Ivan Volchok
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Минск - Ислочь
2
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Ислочь», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Ислочь»

«Минск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Минск
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