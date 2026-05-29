29.05.2026, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-2-1-1-2
30
Гутор
15
Яцкевич
3
Сокол
66
Кампо
19
Кучинский
13
Алексиевич
26
Варакса
23
Турич
80
Ксенофонтов
9
Дийе
22
Макась
3-2-1-1-3
28
Свирский
99
Юдчиц
33
Скроботов
20
Веретило
7
Свирепа
22
Шевченко
17
Абрамишвили
29
Пацко
23
Ковалевич
19
Олалейе
10
Хващинский
3
Сокол
79
Свириденко
79
Свириденко
3
Сокол
26
Варакса
29
Дубинец
29
Дубинец
26
Варакса
13
Алексиевич
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
13
Алексиевич
9
Дийе
47
Драчев
47
Драчев
9
Дийе
22
Макась
17
Зубович
17
Зубович
22
Макась
29
Пацко
29
Ховалко
29
Ховалко
29
Пацко
20
Веретило
5
Волков
5
Волков
20
Веретило
10
Хващинский
8
Шрамченко
8
Шрамченко
10
Хващинский
23
Ковалевич
70
Бутько
70
Бутько
23
Ковалевич
Остались в запасе
Минск
Ислочь
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
60
Ivan Volchok
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Андрей Климович
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
60
Ivan Volchok
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Минск - Ислочь
2
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Ислочь», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 20:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»