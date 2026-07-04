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«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

04 июля 2026 8:28
Торпедо-БелАЗ - Ислочь
05 июл. 2026, воскресенье 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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2.50
Победа «Торпедо-БелАЗ»
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Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» пройдет 5 июля 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо». Хозяева находятся в великолепной форме: они не проигрывают в десяти последних матчах и забивают в каждом из них, занимая пятое место с 23 очками. Гости, расположившиеся на четвертой строчке с 25 очками, также впечатляют – три победы подряд и шесть матчей с голами. Обе команды демонстрируют мощную атаку (по 13 голов в пяти последних играх) и надежную оборону, но кто же окажется сильнее в этом противостоянии лидеров и сможет продолжить свою победную серию?

Кто победит в матче

«Торпедо-БелАЗ» подходит к игре с впечатляющей статистикой: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда не проигрывает в десяти последних матчах чемпионата и забивает в каждом из них, а лучший бомбардир Артем Быков оформил пять голов в 12 матчах. Жодинцы уверенно обыграли БАТЭ (3:0) в прошлом туре и демонстрируют идеальный баланс между атакой и обороной, что делает их одними из главных претендентов на высокие места. В очных встречах с «Ислочью» «Торпедо-БелАЗ» также имеет преимущество – три победы и две ничьи в последних пяти матчах, что дает им серьезное психологическое преимущество.

«Ислочь» подходит к игре с не менее впечатляющими показателями: 13 голов в пяти матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в шести последних, а лучший бомбардир Евгений Юдчиц отличился семь раз в 13 матчах. Минчане разгромили «Белшину» (4:0) в прошлом туре и находятся в отличной форме, но в гостях против такого организованного соперника, как «Торпедо-БелАЗ», им будет сложно добиться положительного результата, особенно учитывая историю личных встреч, где они не побеждали в последних пяти матчах.

Итоговый вывод: Обе команды показывают высокий уровень, но «Торпедо-БелАЗ» имеет преимущество в очных встречах и более длительную беспроигрышную серию. Учитывая домашнее поле и уверенность хозяев, победа «Торпедо-БелАЗ» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Торпедо-БелАЗ».

Форма и история личных встреч

«Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в десяти последних матчах и стабильно забивает, тогда как «Ислочь» также в отличной форме, но уступает в очных встречах – три победы и две ничьи у жодинцев в последних пяти матчах. Это дает хозяевам серьезное психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
38% (8)
29% (6)
33% (7)
25
Забитых мячей
26
1.19
В среднем за матч
1.24
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
05.07.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
23.11.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
1 : 3
28.06.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
0 : 1
10.11.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
23.06.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Ислочь
1 : 2
01.09.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
22.04.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
3 : 0
12.11.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
16.07.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
0 : 0
25.09.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
15.05.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
22.11.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
2 : 2
20.06.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 3
20.10.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Ислочь
1 : 0
31.05.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
18.08.2018
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
0 : 0
14.04.2018
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Ислочь
2 : 1
29.07.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
01.04.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
3 : 2
22.10.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
10.06.2016
Ислочь
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Прогноз на победителя

«Торпедо-БелАЗ» имеет длительную беспроигрышную серию и преимущество в личных встречах, тогда как «Ислочь», несмотря на отличную форму, уступает в очных противостояниях. Учитывая домашнее поле и уверенность хозяев, победа «Торпедо-БелАЗ» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.5. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» состоится 5 июля 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо» и начнется в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

2.50
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Ислочь Торпедо-БелАЗ
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