Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» пройдет 5 июля 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо». Хозяева находятся в великолепной форме: они не проигрывают в десяти последних матчах и забивают в каждом из них, занимая пятое место с 23 очками. Гости, расположившиеся на четвертой строчке с 25 очками, также впечатляют – три победы подряд и шесть матчей с голами. Обе команды демонстрируют мощную атаку (по 13 голов в пяти последних играх) и надежную оборону, но кто же окажется сильнее в этом противостоянии лидеров и сможет продолжить свою победную серию?

Кто победит в матче

«Торпедо-БелАЗ» подходит к игре с впечатляющей статистикой: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда не проигрывает в десяти последних матчах чемпионата и забивает в каждом из них, а лучший бомбардир Артем Быков оформил пять голов в 12 матчах. Жодинцы уверенно обыграли БАТЭ (3:0) в прошлом туре и демонстрируют идеальный баланс между атакой и обороной, что делает их одними из главных претендентов на высокие места. В очных встречах с «Ислочью» «Торпедо-БелАЗ» также имеет преимущество – три победы и две ничьи в последних пяти матчах, что дает им серьезное психологическое преимущество.

«Ислочь» подходит к игре с не менее впечатляющими показателями: 13 голов в пяти матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в шести последних, а лучший бомбардир Евгений Юдчиц отличился семь раз в 13 матчах. Минчане разгромили «Белшину» (4:0) в прошлом туре и находятся в отличной форме, но в гостях против такого организованного соперника, как «Торпедо-БелАЗ», им будет сложно добиться положительного результата, особенно учитывая историю личных встреч, где они не побеждали в последних пяти матчах.

Итоговый вывод: Обе команды показывают высокий уровень, но «Торпедо-БелАЗ» имеет преимущество в очных встречах и более длительную беспроигрышную серию. Учитывая домашнее поле и уверенность хозяев, победа «Торпедо-БелАЗ» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Торпедо-БелАЗ».

Форма и история личных встреч

«Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в десяти последних матчах и стабильно забивает, тогда как «Ислочь» также в отличной форме, но уступает в очных встречах – три победы и две ничьи у жодинцев в последних пяти матчах. Это дает хозяевам серьезное психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

«Торпедо-БелАЗ» имеет длительную беспроигрышную серию и преимущество в личных встречах, тогда как «Ислочь», несмотря на отличную форму, уступает в очных противостояниях. Учитывая домашнее поле и уверенность хозяев, победа «Торпедо-БелАЗ» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.5. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» состоится 5 июля 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо» и начнется в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».