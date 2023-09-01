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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Торпедо-БелАЗ
Ислочь - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 01 сентября 2023
Ислочь
01.09.2023, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
6'
А. Макась
20'
М. Мякиш
32'
М. Мякиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Торпедо-БелАЗ
90'
+4
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
Е. Шевченко
88'
Замена
К. Глущенков
️️️️
А. Батищев
80'
Замена
Э. Менса
️️️️
А. Ковалев
Замена
О. Патоцкий
️️️️
Д. Сибилев
72'
Желтая карточка
О. Веретило
69'
67'
Замена
Э. Эссого
️️️️
В. Горбачик
Желтая карточка
Д. Митрофанов
62'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
В. Сенько
56'
Замена
Ф. Ибрахим
️️️️
В. Журавлев
55'
52'
Желтая карточка
А. Ковалев
32'
ГОЛ! 1:2!
М. Мякиш
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Мякиш
Пас отдал
Е. Шевченко
ГОЛ! 1:0!
А. Макась
Пас отдал
В. Пигас
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
9
Александр Батищев
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
77
Эванс Менса
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
11
Егор Мычелкин
ЦП
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Свирский
6
Родионов
20
Веретило
32
Пигас
8
Гуз
6
Сибилев
6
Гоманов
9
Сенько
21
Журавлев
15
Макась
70
Митрофанов
2-2-1-3-2
16
Абрамович
13
Залеский
96
Мелько
6
Мякиш
9
Батищев
6
Премудров
29
Пацко
17
Ковалев
30
Побудей
33
Горбачик
21
Шевченко
21
Журавлев
33
Ибрахим
33
Ибрахим
21
Журавлев
6
Сибилев
91
Патоцкий
91
Патоцкий
6
Сибилев
9
Сенько
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Сенько
9
Батищев
3
Глущенков
3
Глущенков
9
Батищев
21
Шевченко
11
Мычелкин
11
Мычелкин
21
Шевченко
17
Ковалев
77
Менса
77
Менса
17
Ковалев
33
Горбачик
11
Эссого
11
Эссого
33
Горбачик
Остались в запасе
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Ислочь - Торпедо-БелАЗ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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