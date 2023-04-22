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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Ислочь
Торпедо-БелАЗ - Ислочь: обзор матча 22 апреля 2023
Торпедо-БелАЗ
22.04.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ислочь
21'
А. Ковалев
80'
А. Батищев (П)
28'
П. Квабена Аду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Ислочь
Желтая карточка
К. Глущенков
90'
+5
Желтая карточка
В. Горбачик
90'
+2
87'
Замена
М. Артюх
️️️️
Г. Ровдо
Замена
К. Премудров
️️️️
А. Батищев
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Батищев
80'
Замена
Н. Пацко
️️️️
А. Ковалев
75'
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
Е. Шевченко
71'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
В. Побудей
59'
Замена
В. Горбачик
️️️️
Э. Эссого
59'
35'
Желтая карточка
Д. Сибилев
28'
ГОЛ! 1:1!
П. Квабена Аду
ГОЛ! 1:0!
А. Ковалев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
77
Мартин Артюх
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
4-2-2-2
16
Абрамович
96
Мелько
3
Глущенков
2
Чиж
5
Бурко
9
Батищев
6
Мякиш
30
Побудей
17
Ковалев
21
Шевченко
11
Эссого
3-4-1-1-1
28
Свирский
4
Калачев
6
Родионов
33
Скроботов
32
Пигас
8
Гуз
6
Сибилев
33
Ибрахим
9
Сенько
7
Ровдо
80
Аду
9
Батищев
6
Премудров
6
Премудров
9
Батищев
21
Шевченко
11
Мычелкин
11
Мычелкин
21
Шевченко
30
Побудей
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
30
Побудей
17
Ковалев
29
Пацко
29
Пацко
17
Ковалев
11
Эссого
33
Горбачик
33
Горбачик
11
Эссого
7
Ровдо
77
Артюх
77
Артюх
7
Ровдо
Родионов
8
Латыхов
8
Латыхов
Родионов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Ислочь
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
54
Егор Генералов
ВР
22
Вичу Булмага
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
22
Вичу Булмага
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Ислочь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
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