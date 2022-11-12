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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Торпедо-БелАЗ
Ислочь - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 12 ноября 2022
Ислочь
12.11.2022, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
19'
Д. Соса
49'
В. Морозов
82'
Д. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Торпедо-БелАЗ
Замена
А. Гуз
️️️️
Д. Лисакович
90'
ГОЛ! 3:0!
Д. Соса
82'
65'
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
Н. Пацко
65'
Замена
К. Премудров
️️️️
А. Макаров
Желтая карточка
Н. Степанов
62'
55'
Красная карточка
А. Хачатурян
Вторая желтая
Ф. Ибрахим
54'
ГОЛ! 2:0!
В. Морозов
49'
Желтая карточка
Ф. Ибрахим
46'
Замена
В. Морозов
️️️️
Г. Ровдо
46'
Желтая карточка
Р. Лисакович
42'
22'
Желтая карточка
А. Макаров
ГОЛ! 1:0!
Д. Соса
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
25
Тимофей Юрасов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
9
Владислав Морозов
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
80
Артем Давидович
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Арсений Галушко
ЦП
33
Вадим Михейчик
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
4-1-1-2-2
25
Юрасов
33
Ибрахим
18
Степанов
4
Калачев
32
Пигас
10
Лисакович
11
Лисакович
82
Никифоренко
7
Ровдо
11
Барковский
7
Соса
4-2-2-2
91
Дударь
19
Устинов
88
Яшин
5
Бурко
13
Залеский
35
Хачатурян
21
Макаров
17
Ковалев
30
Побудей
21
Шевченко
29
Пацко
11
Лисакович
8
Гуз
8
Гуз
11
Лисакович
7
Ровдо
9
Морозов
9
Морозов
7
Ровдо
29
Пацко
11
Мычелкин
11
Мычелкин
29
Пацко
21
Макаров
6
Премудров
6
Премудров
21
Макаров
Остались в запасе
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
80
Артем Давидович
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Арсений Галушко
ЦП
33
Вадим Михейчик
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
80
Артем Давидович
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Арсений Галушко
ЦП
33
Вадим Михейчик
ЦП
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Ислочь - Торпедо-БелАЗ
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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