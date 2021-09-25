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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Торпедо-БелАЗ
Ислочь - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 25 сентября 2021
Ислочь
25.09.2021, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Торпедо-БелАЗ
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Самиев
77'
Замена
E. Astakhov
️️️️
Y. Gabovda
Замена
М. Санец
️️️️
В. Горбачик
76'
74'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Ю. Павлюковец
Замена
А. Конде
️️️️
Р. Лисакович
71'
Замена
В. Морозов
️️️️
А. Гуренко
65'
62'
Желтая карточка
Ю. Павлюковец
Желтая карточка
А. Гуренко
57'
Желтая карточка
М. Мякиш
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
18
Никита Степанов
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
19
Виталий Устинов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
1
Владимир Бушма
ЦФ
7
Yuri Gabovda
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Ислочь
13
Maksim Lapchuk
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
6
Абдулайе Конде
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
2-1-1-1-5
3
Глущенков
6
Мякиш
10
Лисакович
18
Степанов
11
Гуренко
32
Пигас
7
Соса
11
Лисакович
25
Дибанго
16
Василючек
2-1-5-3
5
Бурко
88
Яшин
2
Носко
19
Устинов
11
Антилевский
6
Премудров
20
Велозо
32
Павлюковец
99
Самиев
7
1
Бушма
10
Лисакович
6
Конде
6
Конде
10
Лисакович
33
Горбачик
24
Санец
24
Санец
33
Горбачик
11
Гуренко
9
Морозов
9
Морозов
11
Гуренко
32
Павлюковец
13
Николаевич
13
Николаевич
32
Павлюковец
7
27
27
7
Остались в запасе
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
13
Maksim Lapchuk
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
0
M. Afanasjev
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
13
Maksim Lapchuk
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
Остались в запасе
0
M. Afanasjev
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Ислочь - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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