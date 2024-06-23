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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Ислочь
Торпедо-БелАЗ - Ислочь: обзор матча 23 июня 2024
Торпедо-БелАЗ
23.06.2024, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ислочь
90'
И. Василевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Ислочь
Замена
И. Бурко
️️️️
И. Руцкий
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
И. Василевич
Пас отдал
Е. Абрамович
90'
Желтая карточка
Д. Левицкий
86'
78'
Замена
Ф. Ибрахим
️️️️
Е. Юдчиц
78'
Замена
В. Журавлев
️️️️
К. Кучинский
Замена
А. Кобет
️️️️
А. Ксенофонтов
78'
76'
Желтая карточка
О. Веретило
74'
Замена
А. Шестюк
️️️️
А. Бутько
Замена
Н. Пацко
️️️️
В. Побудей
66'
Замена
️️️️
А. Шукуров
66'
Замена
И. Василевич
️️️️
М. Скавыш
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
29
Иван Ховалко
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
3-2-3-2
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Мякиш
30
Побудей
10
Шукуров
17
Ковалев
15
Скавыш
80
Ксенофонтов
3-4-1-1-1
28
Свирский
5
Ковель
4
Калачев
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
11
Кобеев
19
Кучинский
9
Сенько
6
Гоманов
70
Бутько
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
30
Побудей
29
Пацко
29
Пацко
30
Побудей
80
Ксенофонтов
9
Кобет
9
Кобет
80
Ксенофонтов
15
Скавыш
25
Василевич
25
Василевич
15
Скавыш
99
Юдчиц
33
Ибрахим
33
Ибрахим
99
Юдчиц
19
Кучинский
21
Журавлев
21
Журавлев
19
Кучинский
70
Бутько
9
Шестюк
9
Шестюк
70
Бутько
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Ислочь
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Ислочь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
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