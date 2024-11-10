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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Торпедо-БелАЗ
Ислочь - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 10 ноября 2024
Ислочь
10.11.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
75'
А. Шукуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Торпедо-БелАЗ
90'
+2
Замена
Д. Лаптев
️️️️
М. Скавыш
Желтая карточка
В. Булмага
87'
84'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ковалев
Замена
Д. Сибилев
️️️️
А. Бутько
76'
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Шукуров
70'
Желтая карточка
Е. Абрамович
63'
Замена
М. Скавыш
️️️️
И. Василевич
46'
Замена
И. Бурко
️️️️
Д. Нечаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
4-3-2-1
28
Свирский
5
Ковель
4
20
Веретило
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
29
Ховалко
21
Журавлев
6
Гоманов
70
Бутько
3-2-1-3-1
16
Абрамович
27
Нечаев
19
Руцкий
11
Левицкий
6
Мякиш
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
25
Василевич
70
Бутько
6
Сибилев
6
Сибилев
70
Бутько
27
Нечаев
5
Бурко
5
Бурко
27
Нечаев
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
25
Василевич
15
Скавыш
15
Скавыш
25
Василевич
Скавыш
10
Лаптев
10
Лаптев
Скавыш
Остались в запасе
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
1
Андрей Климович
ВР
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Ислочь - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
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