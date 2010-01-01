Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
2
5
10
4
2
1
1
8
5
3
7
4
2
0
2
6
5
1
6
4
0
0
4
2
11
-9
0
Группа A2
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
7
5
2
8
4
2
2
0
5
3
2
8
4
1
2
1
3
2
1
5
4
0
0
4
3
8
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
12
5
7
12
4
3
0
1
14
3
11
9
4
1
0
3
4
14
-10
3
4
0
0
4
2
10
-8
0
Группа A4
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
9
4
5
12
4
2
0
2
7
7
0
6
4
1
0
3
2
5
-3
3
4
1
0
3
6
8
-2
3
Группа B1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
11
1
10
12
4
2
1
1
5
3
2
7
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
0
0
4
0
10
-10
0
Группа B2
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
4
0
4
8
4
2
1
1
3
2
1
7
4
1
1
2
2
5
-3
4
4
0
2
2
0
2
-2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
9
5
4
8
4
1
2
1
3
4
-1
5
4
1
2
1
6
4
2
5
4
0
2
2
2
7
-5
2
Группа B4
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
3
4
10
4
2
2
0
6
3
3
8
4
1
1
2
7
4
3
4
4
0
0
4
3
13
-10
0
Группа C1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
8
3
5
9
4
2
1
1
5
2
3
7
4
2
1
1
9
2
7
7
4
0
0
4
1
16
-15
0
Группа C2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
4
3
10
4
2
1
1
5
3
2
7
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
0
1
3
2
6
-4
1
Группа C3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
9
2
7
10
4
1
1
2
3
8
-5
4
4
0
4
0
5
5
0
4
4
0
2
2
5
7
-2
2
Группа C4
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
7
1
6
8
4
1
3
0
2
1
1
6
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
1
0
3
2
7
-5
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
2
0
2
0
1
1
0
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа D2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
2
0
1
1
0
2
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
0
1
3
1
2
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
0
2
1
5
-4
0
Группа 1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
0
1
2
1
1
3
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
0
2
2
4
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
7
2
5
6
2
1
0
1
5
3
2
3
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
1
9
-8
0
Группа 3
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
Группа 4
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
1
4
6
2
1
1
0
2
0
2
4
2
0
0
2
1
5
-4
0
2
0
0
2
0
5
-5
0
Группа 5
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
1
1
0
3
2
0
2
0
0
0
0
2
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
0
2
1
5
-4
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
2
4
6
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
0
3
-3
1
Группа 7
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
2
3
6
2
1
1
0
6
0
6
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
0
2
2
5
-3
0
Группа 8
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
0
5
6
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
0
2
0
10
-10
0
Группа 9
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
0
1
4
3
1
3
2
0
1
1
1
2
-1
1
Группа 10
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
1
1
1
5
-4
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
Группа 11
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
1
3
4
2
1
1
0
1
0
1
4
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
0
2
0
5
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа 13
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
1
0
1
4
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
2
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
2
0
2
6
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
0
0
2
1
6
-5
0
Группа 1
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
1
0
4
3
1
4
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
0
2
1
4
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
9
0
9
6
2
2
0
0
5
3
2
6
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
0
0
2
1
6
-5
0
Группа 3
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
3
3
6
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
0
2
0
3
-3
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
Группа 4
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
0
6
6
2
1
1
0
2
0
2
4
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
0
2
0
5
-5
0
Группа 5
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
1
0
1
0
1
4
2
0
1
1
0
1
-1
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
1
2
3
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
Группа 7
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
1
8
-7
0
Группа 8
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
4
2
2
3
2
1
0
1
7
1
6
3
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
0
2
1
6
-5
0
Группа 9
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
3
2
6
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
0
2
1
4
-3
0
Группа 10
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
1
4
4
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
Группа 11
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
0
3
4
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
0
2
0
1
1
0
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
0
1
-1
1
Группа 13
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
2
1
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире