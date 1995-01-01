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    Расписание матчей сборной Шотландии по футболу

    Сайт http://www.scottishfa.co.uk/
    Стадион Хэмпден Парк
    Тренер Стив Кларк
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    1 тур
    		25 марта, суббота 17:00 Шотландия Кипр
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    2 тур
    		28 марта, вторник 21:45 Шотландия Испания
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    3 тур
    		17 июня, суббота 19:00 Норвегия Шотландия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    4 тур
    		20 июня, вторник 21:45 Шотландия Грузия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    5 тур
    		8 сентября, пятница 21:45 Кипр Шотландия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    7 тур
    		12 октября, четверг 21:45 Испания Шотландия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    9 тур
    		16 ноября, четверг 20:00 Грузия Шотландия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    10 тур
    		19 ноября, воскресенье 22:45 Шотландия Норвегия
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