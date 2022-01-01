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Товарищеские матчи. Сборные
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Новая Зеландия
Состав
Состав сборной Новой Зеландии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.nzfootball.co.nz
Тренер:
Даррен Базили
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Крокомб М.
Миллуолл
Вра
33
€ 1 млн
13
Кэкачей Л.
Рексхэм
Защ
25
€ 2.5 млн
4
Биндон Т.
Чарльтон
Защ
21
€ 3.5 млн
16
Сурман Ф.
Портленд
Защ
22
€ 1.8 млн
2
Пэйн Т.
Олимпия
Защ
32
€ 0.35 млн
6
Белл Д.
Викинг
Пол
27
€ 3.5 млн
8
Стаменич М.
Суонси
Пол
24
€ 3 млн
10
Сингх С.
Веллингтон Феникс
Пол
27
€ 0.5 млн
23
Томас Р.
Зволле
Пол
31
€ 0.65 млн
11
Джаст Э.
Суонси
Нап
26
€ 2.5 млн
9
Вуд К.
Ноттингем Форест
Нап
34
€ 5 млн
12
Полсен А.
Мазервелл
Вра
24
€ 0.5 млн
22
Вауд М.
Окленд
Вра
27
€ 0.4 млн
3
де Врис Ф.
Окленд
Защ
31
€ 0.6 млн
5
Боксолл М.
Миннесота Юнайтед
Защ
38
€ 0.15 млн
15
Пиджнакер Н.
Окленд
Защ
27
€ 0.4 млн
26
Смит Т.
Окленд
Защ
36
€ 0.05 млн
24
Эллиот К.
Окленд
Защ
27
€ 0.45 млн
14
Руфер А.
Веллингтон Феникс
Пол
30
€ 0.6 млн
25
Бейлис Л.
Окленд
Пол
24
€ 0.55 млн
20
Маккоуэтт К.
Орхус
Нап
27
€ 2.5 млн
19
Олд Б.
Сент-Этьен
Нап
24
€ 1.8 млн
7
Роджерсон Л.
Окленд
Нап
28
€ 0.4 млн
21
Рэндалл Д.
Данди Юнайтед
Нап
24
€ 0.9 млн
18
Уэйн Б.
Порт Вейл
Нап
25
€ 0.4 млн
17
Барбарусес К.
Вестерн Сидней Уондерерс
Нап
36
€ 0.3 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 8
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