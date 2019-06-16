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Новая Зеландия
Новости
Новости сборной Новой Зеландии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.nzfootball.co.nz
Тренер:
Даррен Базили
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Статистика
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Расписание
Таблица
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Видео
Обзор матча Новая Зеландия – Бельгия голы и лучшие моменты (Видео)
27 июня
1
ЧМ-2026. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1) и вышла в плей-офф
27 июня
4
Трансляция
Новая Зеландия – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Где смотреть матч Новая Зеландия – Бельгия: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
26 июня
Новая Зеландия – Бельгия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
26 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Видео
Обзор матча Новая Зеландия – Египет голы и лучшие моменты (Видео)
22 июня
ЧМ-2026. Гол и ассист Салаха принесли Египту волевую победу над Новой Зеландией (3:1)
22 июня
2
Трансляция
Новая Зеландия – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2026
22 июня
Где смотреть матч Новая Зеландия – Египет: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
21 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Новая Зеландия – Египет 22 июня 2026 года
21 июня
Новая Зеландия – Египет: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026
21 июня
Игрок «Ростова» впервые в истории забил на чемпионате мира
16 июня
1
Игроки сборной Ирана аплодисментами приветствовали речь Инфантино в раздевалке
16 июня
9
Тренер худшей по рейтингу ФИФА сборной ЧМ-2026 остался разочарован ничьей в 1-м туре
16 июня
Тренер сборной Ирана заявил, что его команду притесняют на ЧМ
16 июня
19
Видео
Обзор матча Иран – Новая Зеландия: голы и лучшие моменты (Видео)
16 июня
ЧМ-2026. Гол игрока «Ростова» помог Ирану сыграть вничью с Новой Зеландией (2:2)
16 июня
3
Трансляция
Иран – Новая Зеландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2026
16 июня
Где смотреть матч Иран – Новая Зеландия: во сколько прямая трансляция 16 июня 2026
15 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Иран – Новая Зеландия 16 июня 2026 года
15 июня
Иран – Новая Зеландия: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026
15 июня
Товарищеский матч. Англия с трудом победила другого участника ЧМ-2026 (1:0)
7 июня
Трансляция
Англия – Новая Зеландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
1
2
3
4
5
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