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  • Иран – Новая Зеландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2026

Иран – Новая Зеландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2026

16 июня, 02:50
Иран
16.06.2026, вторник, 04:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
2 : 2
Завершен
Новая Зеландия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
17
Ария Юсефи
ПВ
8
Мохаммад Мохеби
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
9
Мехди Тареми
(К) ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
16
Финн Сурман
ЦЗ
5
Майкл Боксолл
ЦЗ
2
Тим Пэйн
ПЗ
6
Джо Белл
ОП
8
Марко Стаменич
ЦП
10
Сарпит Сингх
ЦП
20
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
11
Элайджа Джаст
ПВ
9
Крис Вуд
(К) ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
Новая Зеландия
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
4
Тайлер Биндон
ЦЗ
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
23
Райан Томас
ЦП
25
Лахлан Бейлис
АП
19
Бен Олд
ЛВ
21
Джесси Рэндалл
ЛФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
4-1-3-2
1
Бейранванд
4
Хализаде
19
Немати
5
Мохаммади
23
Резаэян
6
Эзатолахи
17
Юсефи
14
Годдос
8
Мохеби
9
Тареми
20
Моганлу
4-1-2-2-1
1
Крокомб
2
Пэйн
16
Сурман
5
Боксолл
13
Кэкачей
6
Белл
8
Стаменич
10
Сингх
11
Джаст
20
Маккоуэтт
9
Вуд
14
Годдос
3
Хаджусафи
3
Хаджусафи
14
Годдос
9
Тареми
18
Хоссейнзаде
18
Хоссейнзаде
9
Тареми
17
Юсефи
10
Гайеди
10
Гайеди
17
Юсефи
20
Моганлу
11
Алипур
11
Алипур
20
Моганлу
8
Стаменич
4
Биндон
4
Биндон
8
Стаменич
2
Пэйн
24
Эллиот
24
Эллиот
2
Пэйн
20
Маккоуэтт
23
Томас
23
Томас
20
Маккоуэтт
13
Кэкачей
19
Олд
19
Олд
13
Кэкачей
10
Сингх
21
Рэндалл
21
Рэндалл
10
Сингх
Остались в запасе
Иран
Новая Зеландия
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Даррен Базили
Статистика матча Иран - Новая Зеландия
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
8
Офсайды
2
0
Количество передач
409
446
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28

Смотреть прямую трансляцию Иран против Новая Зеландии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иран – Новая Зеландия

Иран – Новая Зеландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Новая Зеландия Иран
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