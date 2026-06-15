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Иран – Новая Зеландия: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

15 июня 2026 8:42
Иран - Новая Зеландия
16 июн. 2026, вторник 04:00 | Чемпионат мира, группа G, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа Ирана
Сделать ставку

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Ирана и Новой Зеландии пройдет 16 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Иранцы подходят к игре в отличной форме: три победы подряд, высокая результативность (11 голов в пяти матчах) и надежная оборона (всего три пропущенных). Новая Зеландия, напротив, испытывает колоссальные проблемы в защите – 10 пропущенных в пяти последних встречах и серия из четырех гостевых поражений на чемпионатах мира. Сможет ли азиатская команда уверенно стартовать, или новозеландцы преподнесут сенсацию?

Кто победит в матче

Сборная Ирана демонстрирует впечатляющий баланс между атакой и обороной: 11 забитых и всего три пропущенных мяча в пяти последних матчах (в среднем 2,2 гола за игру и 0,6 пропущенных). Команда побеждает в трех встречах подряд, забивает в четырех последних матчах и разгромила таких соперников, как Мали (2:0), Гамбия (3:1) и Коста-Рика (5:0). Даже единственное поражение от Нигерии (1:2) не портит общей картины – иранцы способны создавать моменты и надежно действовать у своих ворот.

Новая Зеландия подходит к матчу с катастрофической обороной: 10 пропущенных в пяти последних играх (в среднем 2,0 за игру) и серия из 11 матчей, в которых команда неизменно пропускает. Гостевые матчи на чемпионатах мира складываются для новозеландцев особенно тяжело – четыре поражения подряд. В активе лишь одна победа над Чили (4:1), но при этом последовали разгромы от Гаити (0:4) и Англии (0:1), а также поражения от Финляндии (0:2) и Эквадора (0:2). Атака новозеландцев также слаба – всего 0,8 гола в среднем за последние пять встреч.

Итоговый вывод: Иран превосходит соперника по всем компонентам – результативности, надежности обороны и текущей серии побед. Новая Зеландия пропускает в каждом матче и не демонстрирует ни атакующей мощи, ни дисциплины в защите. Наш прогноз – уверенная победа Ирана.

Форма и история личных встреч

Иран набрал отличный ход, забивая в четырех последних матчах и пропуская менее гола за игру, тогда как Новая Зеландия не может избежать пропущенных на протяжении 11 встреч подряд и проигрывает в гостевых матчах чемпионатов мира. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, но текущее состояние команд слишком разное, чтобы сомневаться в фаворите.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия


Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
17
Ария Юсефи
ПВ
8
Мохаммад Мохеби
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
9
Мехди Тареми
(К) ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
16
Финн Сурман
ЦЗ
5
Майкл Боксолл
ЦЗ
6
Джо Белл
ОП
8
Марко Стаменич
ЦП
10
Сарпит Сингх
ЦП
2
Tim Payne
ЦП
20
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
11
Элайджа Джаст
ПВ
9
Крис Вуд
(К) ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Али Алипур
ЦФ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Новая Зеландия
12
Alex Paulsen
ВР
22
Michael Woud
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
4
Tyler Bindon
ЦЗ
3
Francis De Vries
ЦЗ
23
Райан Томас
ЦП
14
A. Rufer
ЦП
25
Лахлан Бейлис
АП
19
Бен Олд
ЛВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
26
Tommy Smith
ЦФ
21
Jesse Randall
ЦФ
24
Callan Elliot
ЦФ
4-1-3-2
1
Бейранванд
4
Хализаде
19
Немати
5
Мохаммади
23
Резаэян
6
Эзатолахи
17
Юсефи
14
Годдос
8
Мохеби
9
Тареми
20
Моганлу
3-1-3-2-1
1
Крокомб
16
Сурман
5
Боксолл
13
Кэкачей
6
Белл
8
Стаменич
10
Сингх
2
11
Джаст
20
Маккоуэтт
9
Вуд
14
Годдос
3
Хаджусафи
3
Хаджусафи
14
Годдос
9
Тареми
18
Хоссейнзаде
18
Хоссейнзаде
9
Тареми
20
Моганлу
11
Алипур
11
Алипур
20
Моганлу
8
Стаменич
4
4
8
Стаменич
20
Маккоуэтт
23
Томас
23
Томас
20
Маккоуэтт
13
Кэкачей
19
Олд
19
Олд
13
Кэкачей
10
Сингх
21
21
10
Сингх
2
24
24
2
Остались в запасе
Иран
Новая Зеландия
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
12
Alex Paulsen
ВР
22
Michael Woud
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
3
Francis De Vries
ЦЗ
14
A. Rufer
ЦП
25
Лахлан Бейлис
АП
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
26
Tommy Smith
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
12
Alex Paulsen
ВР
22
Michael Woud
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
3
Francis De Vries
ЦЗ
14
A. Rufer
ЦП
25
Лахлан Бейлис
АП
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
26
Tommy Smith
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Даррен Базили

Прогноз на победителя

Иран подходит к матчу в великолепной форме, забивая в среднем более двух голов за игру, тогда как оборона Новой Зеландии пропускает в 11 матчах подряд и не выдерживает давления даже от соперников уровня Гаити. Учитывая гостевые проблемы новозеландцев на чемпионатах мира (четыре поражения подряд), иранцы обязаны побеждать с комфортным счетом. Рекомендуемая ставка – победа Ирана с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Ирана и Новой Зеландии состоится 16 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Иран – Новая Зеландия: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

1.95
Победа Ирана
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Новая Зеландия Иран
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