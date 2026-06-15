Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Ирана и Новой Зеландии пройдет 16 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Иранцы подходят к игре в отличной форме: три победы подряд, высокая результативность (11 голов в пяти матчах) и надежная оборона (всего три пропущенных). Новая Зеландия, напротив, испытывает колоссальные проблемы в защите – 10 пропущенных в пяти последних встречах и серия из четырех гостевых поражений на чемпионатах мира. Сможет ли азиатская команда уверенно стартовать, или новозеландцы преподнесут сенсацию?
Кто победит в матче
Сборная Ирана демонстрирует впечатляющий баланс между атакой и обороной: 11 забитых и всего три пропущенных мяча в пяти последних матчах (в среднем 2,2 гола за игру и 0,6 пропущенных). Команда побеждает в трех встречах подряд, забивает в четырех последних матчах и разгромила таких соперников, как Мали (2:0), Гамбия (3:1) и Коста-Рика (5:0). Даже единственное поражение от Нигерии (1:2) не портит общей картины – иранцы способны создавать моменты и надежно действовать у своих ворот.
Новая Зеландия подходит к матчу с катастрофической обороной: 10 пропущенных в пяти последних играх (в среднем 2,0 за игру) и серия из 11 матчей, в которых команда неизменно пропускает. Гостевые матчи на чемпионатах мира складываются для новозеландцев особенно тяжело – четыре поражения подряд. В активе лишь одна победа над Чили (4:1), но при этом последовали разгромы от Гаити (0:4) и Англии (0:1), а также поражения от Финляндии (0:2) и Эквадора (0:2). Атака новозеландцев также слаба – всего 0,8 гола в среднем за последние пять встреч.
Итоговый вывод: Иран превосходит соперника по всем компонентам – результативности, надежности обороны и текущей серии побед. Новая Зеландия пропускает в каждом матче и не демонстрирует ни атакующей мощи, ни дисциплины в защите. Наш прогноз – уверенная победа Ирана.
Форма и история личных встреч
Иран набрал отличный ход, забивая в четырех последних матчах и пропуская менее гола за игру, тогда как Новая Зеландия не может избежать пропущенных на протяжении 11 встреч подряд и проигрывает в гостевых матчах чемпионатов мира. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, но текущее состояние команд слишком разное, чтобы сомневаться в фаворите.
Прогноз на победителя
Иран подходит к матчу в великолепной форме, забивая в среднем более двух голов за игру, тогда как оборона Новой Зеландии пропускает в 11 матчах подряд и не выдерживает давления даже от соперников уровня Гаити. Учитывая гостевые проблемы новозеландцев на чемпионатах мира (четыре поражения подряд), иранцы обязаны побеждать с комфортным счетом. Рекомендуемая ставка – победа Ирана с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч первого тура группового этапа между сборными Ирана и Новой Зеландии состоится 16 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».