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    Расписание матчей сборной Новой Зеландии по футболу

    Сайт www.nzfootball.co.nz
    Тренер Данни Хэй
    Товарищеские матчи. Сборные 2023

    		16 июня, пятница 20:00 Швеция Новая Зеландия
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