Составы команд
Новая Зеландия
Новая Зеландия
4-1-2-2-1
1
Крокомб
13
Кэкачей
16
Сурман
5
Боксолл
2
Пэйн
6
Белл
8
Стаменич
10
Сингх
20
Маккоуэтт
11
Джаст
9
Вуд
3-2-2-2-1
23
Шобейр
3
Хани
2
Ибрахим
13
Фатух
14
Фатхи
19
Атея
8
Ашур
17
Лашин
10
Салах
11
Зико
22
Мармуш
2
Пэйн
4
Биндон
4
Биндон
2
Пэйн
11
Джаст
3
де Врис
3
де Врис
11
Джаст
10
Сингх
23
Томас
23
Томас
10
Сингх
20
Маккоуэтт
19
Олд
19
Олд
20
Маккоуэтт
13
Кэкачей
21
Рэндалл
21
Рэндалл
13
Кэкачей
14
Фатхи
5
Рабия
5
Рабия
14
Фатхи
10
Салах
4
Абдельмагид
4
Абдельмагид
10
Салах
Абдельмагид
6
Абдельмонем
6
Абдельмонем
Абдельмагид
22
Мармуш
7
Трезеге
7
Трезеге
22
Мармуш
8
Ашур
25
Зизо
25
Зизо
8
Ашур
11
Зико
9
Абделькарим
9
Абделькарим
11
Зико
Остались в запасе
Новая Зеландия
Египет
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
26
Томми Смит
ЦЗ
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
7
Логан Роджерсон
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
26
Томми Смит
ЦЗ
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
7
Логан Роджерсон
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Остались в запасе
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Даррен Базили
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Новая Зеландия - Египет
2
1
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
8
Офсайды
3
0
Количество передач
421
526
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.87
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Смотреть прямую трансляцию Новая Зеландия против Египта, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия – Египет
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»