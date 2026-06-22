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Смотреть прямую трансляцию Новая Зеландия против Египта, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия – Египет