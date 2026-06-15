Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Ирана и сборной Новой Зеландии состоится 16 июня 2026 года. Встреча пройдет в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум», начало – в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».
Форма команд
Иран
Сборная Ирана провела 10 последних матчей: 5 побед, 1 ничья и 4 поражения. Команда забила 16 голов (1.6 за игру) и пропустила 8 (0.8 за игру). В половине матчей иранцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности, а тотал больше 2.5 проходил в 50% встреч.
В последних играх Иран обыграл Мали (2:0), Гамбию (3:1), Коста-Рику (5:0) и Танзанию (2:0), сыграл вничью с Таджикистаном (2:2), но уступил Нигерии (1:2), России (1:2) и Узбекистану (0:1). Команда традиционно делает ставку на организованную игру и достаточно надежную оборону, что подтверждают всего 8 пропущенных мячей за 10 последних встреч.
Новая Зеландия
Сборная Новой Зеландии провела 10 последних матчей: 1 победа, 1 ничья и 8 поражений. Команда забила лишь 7 голов (0.7 за игру) и пропустила 18 (1.8 за игру). Ни одного сухого матча за этот период новозеландцы не провели, а тотал меньше 2.5 проходил в 60% встреч.
В последних матчах Новая Зеландия уступила Англии (0:1), Гаити (0:4), Финляндии (0:2), Эквадору (0:2), Колумбии (1:2), Польше (0:1), Австралии (0:1 и 1:3), а единственную победу одержала над Чили (4:1). Команда испытывает серьезные проблемы в матчах против соперников среднего и высокого уровня.
Статистика и игровой баланс
Иран имеет заметное преимущество практически по всем основным показателям. Команда забивает более чем вдвое чаще соперника – 1.6 гола за матч против 0.7 у Новой Зеландии. Также иранцы значительно надежнее действуют в обороне: 8 пропущенных мячей против 18 и 50% сухих матчей против нуля у соперника.
Статистика ударов также говорит в пользу Ирана. Несмотря на относительно скромные собственные показатели по количеству ударов, команда позволяет соперникам создавать всего 5.9 удара за матч и лишь 2.1 удара в створ. У Новой Зеландии эти показатели значительно хуже – 14.1 удара и 4.5 удара в створ от соперников за игру.
По владению мячом преимущество также на стороне Ирана (51.4% против 44.1%), что дополнительно подчеркивает разницу в уровне контроля игры.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики букмекерских компаний считают Иран явным фаворитом встречи. Команда выглядит значительно стабильнее по результатам, лучше играет в обороне и обладает более высоким уровнем организации игры.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Ирана
|
1.93
|
1.95
|
Ничья
|
3.30
|
3.35
|
Победа Новой Зеландии
|
4.50
|
4.60
|
Двойной шанс: Иран не проиграет
|
1.21
|
1.20
|
Двойной шанс: Новая Зеландия не проиграет
|
1.89
|
1.85
|
Тотал меньше 2.5
|
1.55
|
1.55
|
Тотал больше 2.5
|
2.50
|
2.45
|
Фора Ирана (–1)
|
2.75
|
3.00
(Коэффициенты действительны на момент публикации.)
Кратко о главных рынках
Исход матча
Иран выглядит явным фаворитом благодаря более качественной обороне, лучшей результативности и значительно более стабильным результатам. Новая Зеландия испытывает серьезные проблемы в матчах против соперников сопоставимого уровня и выше.
Тоталы
Иран редко участвует в сверхрезультативных матчах, а Новая Зеландия испытывает проблемы в атаке. Наиболее вероятным выглядит диапазон от 2 до 3 голов с преимуществом иранской команды.
Форы
Разница в текущей форме команд выглядит существенной. Новая Зеландия проиграла восемь из десяти последних матчей и регулярно допускает большое количество моментов у своих ворот. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Ирана с разницей в один-два мяча, а фора (–1) на фаворита выглядит одним из наиболее логичных вариантов для рассмотрения.
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