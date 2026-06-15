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Коэффициенты букмекеров на матч: Иран – Новая Зеландия 16 июня 2026 года

Сегодня, 09:08

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Ирана и сборной Новой Зеландии состоится 16 июня 2026 года. Встреча пройдет в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум», начало – в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Иран

Сборная Ирана провела 10 последних матчей: 5 побед, 1 ничья и 4 поражения. Команда забила 16 голов (1.6 за игру) и пропустила 8 (0.8 за игру). В половине матчей иранцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности, а тотал больше 2.5 проходил в 50% встреч.

В последних играх Иран обыграл Мали (2:0), Гамбию (3:1), Коста-Рику (5:0) и Танзанию (2:0), сыграл вничью с Таджикистаном (2:2), но уступил Нигерии (1:2), России (1:2) и Узбекистану (0:1). Команда традиционно делает ставку на организованную игру и достаточно надежную оборону, что подтверждают всего 8 пропущенных мячей за 10 последних встреч.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии провела 10 последних матчей: 1 победа, 1 ничья и 8 поражений. Команда забила лишь 7 голов (0.7 за игру) и пропустила 18 (1.8 за игру). Ни одного сухого матча за этот период новозеландцы не провели, а тотал меньше 2.5 проходил в 60% встреч.

В последних матчах Новая Зеландия уступила Англии (0:1), Гаити (0:4), Финляндии (0:2), Эквадору (0:2), Колумбии (1:2), Польше (0:1), Австралии (0:1 и 1:3), а единственную победу одержала над Чили (4:1). Команда испытывает серьезные проблемы в матчах против соперников среднего и высокого уровня.

Статистика и игровой баланс

Иран имеет заметное преимущество практически по всем основным показателям. Команда забивает более чем вдвое чаще соперника – 1.6 гола за матч против 0.7 у Новой Зеландии. Также иранцы значительно надежнее действуют в обороне: 8 пропущенных мячей против 18 и 50% сухих матчей против нуля у соперника.

Статистика ударов также говорит в пользу Ирана. Несмотря на относительно скромные собственные показатели по количеству ударов, команда позволяет соперникам создавать всего 5.9 удара за матч и лишь 2.1 удара в створ. У Новой Зеландии эти показатели значительно хуже – 14.1 удара и 4.5 удара в створ от соперников за игру.

По владению мячом преимущество также на стороне Ирана (51.4% против 44.1%), что дополнительно подчеркивает разницу в уровне контроля игры.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики букмекерских компаний считают Иран явным фаворитом встречи. Команда выглядит значительно стабильнее по результатам, лучше играет в обороне и обладает более высоким уровнем организации игры.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Ирана

1.93

1.95

Ничья

3.30

3.35

Победа Новой Зеландии

4.50

4.60

Двойной шанс: Иран не проиграет

1.21

1.20

Двойной шанс: Новая Зеландия не проиграет

1.89

1.85

Тотал меньше 2.5

1.55

1.55

Тотал больше 2.5

2.50

2.45

Фора Ирана (–1)

2.75

3.00

(Коэффициенты действительны на момент публикации.)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Иран выглядит явным фаворитом благодаря более качественной обороне, лучшей результативности и значительно более стабильным результатам. Новая Зеландия испытывает серьезные проблемы в матчах против соперников сопоставимого уровня и выше.

Тоталы

Иран редко участвует в сверхрезультативных матчах, а Новая Зеландия испытывает проблемы в атаке. Наиболее вероятным выглядит диапазон от 2 до 3 голов с преимуществом иранской команды.

Форы

Разница в текущей форме команд выглядит существенной. Новая Зеландия проиграла восемь из десяти последних матчей и регулярно допускает большое количество моментов у своих ворот. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Ирана с разницей в один-два мяча, а фора (–1) на фаворита выглядит одним из наиболее логичных вариантов для рассмотрения.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Новая Зеландия Иран
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