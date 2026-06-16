Иран и Новая Зеландия сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 2:2.

Элайджа Джаст открыл счет на седьмой минуте встречи.

Рамин Резаэян сделал счет 1:1 на 32-й минуте.

Элайджа Джаст вновь вывел Новую Зеландию вперед на 54-й минуте.

Мохаммад Мохеби из «Ростова» спас Иран от поражения, забив на 64-й минуте.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!