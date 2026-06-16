Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обзор матча Иран – Новая Зеландия: голы и лучшие моменты (Видео)

Обзор матча Иран – Новая Зеландия: голы и лучшие моменты (Видео)

Сегодня, 06:07

Иран и Новая Зеландия сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 2:2.

Элайджа Джаст открыл счет на седьмой минуте встречи.

Смотреть видео

Рамин Резаэян сделал счет 1:1 на 32-й минуте.

Смотреть видео

Элайджа Джаст вновь вывел Новую Зеландию вперед на 54-й минуте.

Смотреть видео

Мохаммад Мохеби из «Ростова» спас Иран от поражения, забив на 64-й минуте.

Смотреть видео

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

Еще по теме:
ЧМ-2026. Гол игрока «Ростова» помог Ирану сыграть вничью с Новой Зеландией (2:2)
Где смотреть матч Иран – Новая Зеландия: во сколько прямая трансляция 16 июня 2026
Коэффициенты букмекеров на матч: Иран – Новая Зеландия 16 июня 2026 года
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Новая Зеландия Иран
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тренер сборной Египта: «Нам должны были дать пенальти»
09:36
Названа причина, из-за которой Малком, вероятно, не перейдет в «Спартак»
09:25
1
Тренер сборной Испании сказал, чего не хватило команде в игре с Кабо-Верде
09:15
Тренер сборной Бельгии оценил результат матча с Египтом
08:45
Определена сумма, которую «Барселона» получит за первый летний трансфер «Реала»
08:30
Стало известно, сыграет ли Неймар за Бразилию во 2-м туре ЧМ
08:19
ЧМ-2026. Гол игрока «Ростова» помог Ирану сыграть вничью с Новой Зеландией (2:2)
06:03
2
ЧМ-2026. Уругвай с трудом избежал поражения от Саудовской Аравии (1:1)
03:04
1
Погба восхитился игрой футболиста на ЧМ-2026: «Это действительно нечто»
02:10
2
Черчесов удивил ответом на вопрос, кто победит на ЧМ-2026
01:48
5
Все новости
Все новости
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 17 июня
08:43
Стало известно, сыграет ли Неймар за Бразилию во 2-м туре ЧМ
08:19
ВидеоОбзор матча Иран – Новая Зеландия: голы и лучшие моменты (Видео)
06:07
ЧМ-2026. Гол игрока «Ростова» помог Ирану сыграть вничью с Новой Зеландией (2:2)
06:03
2
ВидеоОбзор матча Саудовская Аравия – Уругвай: голы и лучшие моменты (Видео)
03:14
ЧМ-2026. Уругвай с трудом избежал поражения от Саудовской Аравии (1:1)
03:04
1
Погба восхитился игрой футболиста на ЧМ-2026: «Это действительно нечто»
02:10
2
Черчесов удивил ответом на вопрос, кто победит на ЧМ-2026
01:48
5
Экс-тренер «Спартака» одним словом описал сенсационную ничью Испании с Кабо-Верде
00:30
2
На 40-летнего вратаря Кабо-Верде за несколько часов подписались 2,5 миллиона человек
00:14
2
Реакция Мостового на ничью Испании с Кабо-Верде
00:07
5
ВидеоОбзор матча Бельгия – Египет: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 23:58
ЧМ-2026. Бельгия и Египет обменялись голами (1:1), бельгийцы не проигрывают 14 матчей подряд
Вчера, 23:57
4
В Госдуме дали прогноз, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
Вчера, 23:50
2
ЧМ-2026 назвали «чемпионатом говна»
Вчера, 23:43
8
Гном Гномыч спрогнозировал, как Россия выступила бы на ЧМ-2026
Вчера, 23:38
3
Мостовой ответил, страдает ли ФИФА из-за отсутствия России на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
Анчелотти опубликовал пост после дебюта на ЧМ в качестве тренера
Вчера, 23:15
2
Тренер Кабо-Верде оценил ничью с Испанией на ЧМ-2026
Вчера, 22:59
Тренер Испании прокомментировал сенсационную ничью с Кабо-Верде
Вчера, 22:51
4
«Пидорасы»: Клинсманн – о скандальных паузах на ЧМ-2026
Вчера, 22:25
4
ФИФА уличили в том, что она украла футбол у болельщиков
Вчера, 22:16
2
Впервые в истории ЧМ игрок не коснулся мяча в первые 30 минут матча
Вчера, 21:57
3
Стогниенко назвал команду-участницу ЧМ-2026, которая взломала футбол
Вчера, 21:45
1
40-летний игрок стал лучшим в матче ЧМ-2026
Вчера, 21:15
2
ЧМ-2026. Испания сенсационно не победила Кабо-Верде (0:0) с игроком РПЛ
Вчера, 20:57
42
Генич проиграл деньги на матче Испания – Кабо-Верде
Вчера, 20:34
8
Впервые в истории ЧМ тренера уволили после 1-го тура
Вчера, 19:59
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 