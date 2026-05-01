01.05.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Калвин Стенгс
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4-2-3-1
1
Шемпер
3
Ангори
4
Караччоло
2
5
Канестрелли
20
Эбишер
21
Вурал
32
Морео
7
Акинсанмиро
7
Лери
9
4-3-2-1
30
Фальконе
17
Вейга
5
Зиберт
44
Габриэль
25
Галло
20
Рамадани
79
Нгом
29
Кулибали
19
Банда
50
Пьеротти
9
Чеддира
2
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
3
Ангори
27
27
3
Ангори
21
Вурал
36
36
21
Вурал
9
19
Мейстер
19
Мейстер
9
7
Акинсанмиро
17
Дуросинми
17
Дуросинми
7
Акинсанмиро
50
Пьеротти
16
Гандельман
16
Гандельман
50
Пьеротти
19
Банда
18
Жан
18
Жан
19
Банда
9
Чеддира
73
Камарда
73
Камарда
9
Чеддира
Остались в запасе
Пиза
Лечче
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Марко Джампаоло
Пиза
Точно не сыграют
Лечче
Точно не сыграют
Статистика матча Пиза - Лечче
4
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
13
Офсайды
6
2
Количество передач
396
285
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Лечче», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»