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  • «Пиза» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

«Пиза» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

1 мая, 20:35
Пиза
01.05.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
56' М. Лери
52' Л. Банда 65' В. Чеддира
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
(К) ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
32
Стефано Морео
АП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Пиза
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Калвин Стенгс
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
4-2-3-1
1
Шемпер
3
Ангори
4
Караччоло
2
5
Канестрелли
20
Эбишер
21
Вурал
32
Морео
7
Акинсанмиро
7
Лери
9
4-3-2-1
30
Фальконе
17
Вейга
5
Зиберт
44
Габриэль
25
Галло
20
Рамадани
79
Нгом
29
Кулибали
19
Банда
50
Пьеротти
9
Чеддира
2
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
3
Ангори
27
27
3
Ангори
21
Вурал
36
36
21
Вурал
9
19
Мейстер
19
Мейстер
9
7
Акинсанмиро
17
Дуросинми
17
Дуросинми
7
Акинсанмиро
50
Пьеротти
16
Гандельман
16
Гандельман
50
Пьеротти
19
Банда
18
Жан
18
Жан
19
Банда
9
Чеддира
73
Камарда
73
Камарда
9
Чеддира
Остались в запасе
Пиза
Лечче
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Марко Джампаоло
Пиза
Точно не сыграют
Daniel Denoon
ЦЗ
Мариуш Марин
ЦП
Маттео Трамони
ЛВ
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Садик Фофана
ЦЗ
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Риккардо Соттиль
ЛВ
Статистика матча Пиза - Лечче
4
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
13
Офсайды
6
2
Количество передач
396
285
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Лечче», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза»«Лечче»

«Пиза» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Пиза
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