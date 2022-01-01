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Серия А 2026/2027
Команды
Лечче
Состав
€ 87 млн
Лечче - состав команды
Лечче
Серия А 2026/2027
Стадион:
Виа Дель Маре
Сайт:
http://www.uslecce.it/
Тренер:
Марко Джампаоло
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Фальконе Владимиро
Вра
31
€ 3.5 млн
1
Блеве Марко
Вра
30
€ 0.35 млн
32
Борбеи Александру
Вра
23
€ 0.1 млн
44
Габриэль Тиагу
Защ
21
€ 15 млн
5
Зиберт Джамиль
Защ
24
€ 4.5 млн
25
Галло Антонино
Защ
26
€ 3.5 млн
4
Гашпар Киалонда
Защ
28
€ 3 млн
16
Гандельман Омри
Защ
26
€ 3 млн
17
Вейга Данилу
Защ
23
€ 2.5 млн
18
Жан Габи
Защ
26
€ 1.5 млн
2
Дембеле Али
Защ
22
€ 1.3 млн
3
Ндаба Корри
Защ
26
€ 0.9 млн
8
Фофана Садик
Защ
23
€ 0.8 млн
31
Elijah Scott
Защ
-
20
Илич Иван
Пол
25
€ 7 млн
10
Бериша Медон
Пол
22
€ 5 млн
69
Геббельс Виллем
Пол
25
€ 5 млн
79
Нгом Умар
Пол
22
€ 3 млн
77
Каба Мохамед
Пол
24
€ 2.5 млн
29
Кулибали Лассана
Пол
30
€ 2.2 млн
14
Мале Юссеф
Пол
28
€ 1.5 млн
36
Мархвиньски Филип
Пол
24
€ 1.5 млн
50
Пьеротти Сантьяго
Нап
25
€ 4 млн
99
Монтейру Жоэль
Нап
27
€ 3.5 млн
9
Штулич Никола
Нап
25
€ 3.5 млн
19
Банда Ламек
Нап
25
€ 3.5 млн
23
Соттиль Риккардо
Нап
27
€ 3 млн
11
Н'Дри Конан
Нап
25
€ 1.5 млн
7
Ахмед Амар Абдирахман
Нап
22
€ 0.8 млн
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 7
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