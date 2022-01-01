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Серия А 2026/2027
Команды
Лечче
Расписание
€ 87 млн
Лечче - расписание матчей
Лечче
Серия А 2026/2027
Стадион:
Виа Дель Маре
Сайт:
http://www.uslecce.it/
Тренер:
Марко Джампаоло
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 21:45
Милан
- : -
Лечче
11.10 | 16:00
Лечче
- : -
Болонья
18.10 | 13:30
Удинезе
- : -
Лечче
25.10 | 20:00
Лечче
- : -
Ювентус
29.10 | 20:30
Фрозиноне
- : -
Лечче
01.11 | 20:00
Лечче
- : -
Дженоа
07.11 | 17:00
Торино
- : -
Лечче
21.11 | 17:00
Лацио
- : -
Лечче
29.11 | 20:30
Лечче
- : -
Аталанта
06.12 | 20:30
Наполи
- : -
Лечче
13.12 | 20:30
Лечче
- : -
Сассуоло
20.12 | 20:30
Лечче
- : -
Интер
03.01 | 20:30
Комо
- : -
Лечче
06.01 | 20:30
Лечче
- : -
Парма
10.01 | 20:30
Фиорентина
- : -
Лечче
17.01 | 20:30
Лечче
- : -
Удинезе
24.01 | 20:30
Лечче
- : -
Торино
31.01 | 20:30
Дженоа
- : -
Лечче
07.02 | 20:30
Лечче
- : -
Наполи
14.02 | 20:30
Монца
- : -
Лечче
21.02 | 20:30
Лечче
- : -
Фрозиноне
28.02 | 20:30
Болонья
- : -
Лечче
07.03 | 20:30
Лечче
- : -
Комо
14.03 | 20:30
Парма
- : -
Лечче
21.03 | 20:30
Рома
- : -
Лечче
04.04 | 19:30
Лечче
- : -
Лацио
11.04 | 19:30
Ювентус
- : -
Лечче
18.04 | 19:30
Сассуоло
- : -
Лечче
25.04 | 19:30
Лечче
- : -
Милан
02.05 | 19:30
Лечче
- : -
Кальяри
09.05 | 19:30
Интер
- : -
Лечче
16.05 | 19:30
Лечче
- : -
Фиорентина
23.05 | 19:30
Аталанта
- : -
Лечче
30.05 | 19:30
Лечче
- : -
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