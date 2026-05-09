09.05.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
44
Габриэль
5
Зиберт
17
Вейга
20
Рамадани
79
Нгом
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
9
Чеддира
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
3
Бремер
15
Калюлю
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
28
Влахович
10
Йылдыз
79
Нгом
18
Жан
18
Жан
79
Нгом
17
Вейга
21
Хельгасон
21
Хельгасон
17
Вейга
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
9
Чеддира
73
Камарда
73
Камарда
9
Чеддира
22
МакКенни
4
Гатти
4
Гатти
22
МакКенни
28
Влахович
3
Хольм
3
Хольм
28
Влахович
10
Йылдыз
27
Бога
27
Бога
10
Йылдыз
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
20
Камбьясо
15
Дэвид
15
Дэвид
20
Камбьясо
Остались в запасе
Лечче
Ювентус
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Никола Штулич
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лечче
Точно не сыграют
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Лечче - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
18
Офсайды
2
6
Количество передач
270
500
Сейвы
5
3
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
2.29
xGP (предотвращенные голы)
0.64
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ювентуса», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»