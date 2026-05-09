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  • «Лечче» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Лечче» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 20:35
Лечче
09.05.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
1' Д. Влахович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
44
Габриэль
5
Зиберт
17
Вейга
20
Рамадани
79
Нгом
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
9
Чеддира
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
3
Бремер
15
Калюлю
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
28
Влахович
10
Йылдыз
79
Нгом
18
Жан
18
Жан
79
Нгом
17
Вейга
21
Хельгасон
21
Хельгасон
17
Вейга
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
9
Чеддира
73
Камарда
73
Камарда
9
Чеддира
22
МакКенни
4
Гатти
4
Гатти
22
МакКенни
28
Влахович
3
Хольм
3
Хольм
28
Влахович
10
Йылдыз
27
Бога
27
Бога
10
Йылдыз
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
20
Камбьясо
15
Дэвид
15
Дэвид
20
Камбьясо
Остались в запасе
Лечче
Ювентус
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Никола Штулич
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лечче
Точно не сыграют
Риккардо Соттиль
ЛВ
Медон Бериша
ЦП
Садик Фофана
ЦЗ
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Ювентус
Точно не сыграют
Хуан Кабаль
ЦЗ
Аркадиуш Милик
ЦФ
Статистика матча Лечче - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
18
Офсайды
2
6
Количество передач
270
500
Сейвы
5
3
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
2.29
xGP (предотвращенные голы)
0.64
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ювентуса», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Ювентус»

«Лечче» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Лечче
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