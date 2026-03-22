22 марта 2026 года в 20:00 по Москве состоится поединок 30-го тура чемпионата Италии. Выбывшая из еврокубков «Рома» на «Стадио Олимпико» встретится с «Лечче».

«Рома»

«Джаллоросси» сошли с дистанции в ЛЕ, уступив в зубодробительном поединке «Аталанте» (3:4). Теперь «волкам» Джан Пьеро Гасперини предстоит серьезная борьба за место в топ-4 Серии А. Отставание от «Комо» совсем не критично – три очка. До финиша кампании 9 туров.

Последние три игры:

Рома – Болонья 3:4 (Лига Европы)

Комо – Рома 2:1

Рома – Болонья 1:1 (Лига Европы)

«Лечче»

«Лечче» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в Серии А и цепляется за последнее спасительное место. При этом руководство клуба сохраняет веру в некогда очень перспективного алленаторе Эусебио Ди Франческо.

К слову, для Ди Франческо возвращение в Рим – это особенная история. В бытность футболистом он отыграл за «Рому» более 100 матчей в рамках Серии А, а став тренером два года трудился у руля «джаллоросси».

Последние три игры:

Наполи – Лечче 2:1

Лечче – Кремонезе 2:1

Комо – Лечче 3:1

Очные встречи

Лечче – Рома 0:2

Лечче – Рома 0:1

Рома – Лечче 4:1

Прогноз на матч «Рома» – «Лечче»

Невзирая на незавидное положение в турнирной таблице, «Лечче» отнюдь не слабенький соперник. Вероятнее всего, вымотанную «Рому» ждет очень непростой поединок, но подопечные Джан Пьеро Гасперини обязаны набирать три очка, если хотят попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Прогноз: победа «Ромы», коэффициент – 1,50. Прогноз на счет – 2:1.