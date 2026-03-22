Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рома» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.50

22 марта 2026 9:05
Рома - Лечче
22 мар. 2026, воскресенье 20:00 | Италия. Серия А, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Ромы»
Сделать ставку

22 марта 2026 года в 20:00 по Москве состоится поединок 30-го тура чемпионата Италии. Выбывшая из еврокубков «Рома» на «Стадио Олимпико» встретится с «Лечче».

«Рома»

«Джаллоросси» сошли с дистанции в ЛЕ, уступив в зубодробительном поединке «Аталанте» (3:4). Теперь «волкам» Джан Пьеро Гасперини предстоит серьезная борьба за место в топ-4 Серии А. Отставание от «Комо» совсем не критично – три очка. До финиша кампании 9 туров.

Последние три игры:

  • Рома – Болонья 3:4 (Лига Европы)
  • Комо – Рома 2:1
  • Рома – Болонья 1:1 (Лига Европы)

«Лечче»

«Лечче» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в Серии А и цепляется за последнее спасительное место. При этом руководство клуба сохраняет веру в некогда очень перспективного алленаторе Эусебио Ди Франческо.

К слову, для Ди Франческо возвращение в Рим – это особенная история. В бытность футболистом он отыграл за «Рому» более 100 матчей в рамках Серии А, а став тренером два года трудился у руля «джаллоросси».

Последние три игры:

  • Наполи – Лечче 2:1
  • Лечче – Кремонезе 2:1
  • Комо – Лечче 3:1

Очные встречи

  • Лечче – Рома 0:2
  • Лечче – Рома 0:1
  • Рома – Лечче 4:1

Прогноз на матч «Рома» – «Лечче»

Невзирая на незавидное положение в турнирной таблице, «Лечче» отнюдь не слабенький соперник. Вероятнее всего, вымотанную «Рому» ждет очень непростой поединок, но подопечные Джан Пьеро Гасперини обязаны набирать три очка, если хотят попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Прогноз: победа «Ромы», коэффициент – 1,50. Прогноз на счет – 2:1.

1.50
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Лечче Рома
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 