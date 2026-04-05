Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лечче» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.75

05 апреля 2026 10:51
Лечче - Аталанта
06 апр. 2026, понедельник 16:00 | Италия. Серия А, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Аталанты»
Сделать ставку

6 апреля в рамках 31-го тура итальянской Серии А «Лечче» примет «Аталанту». Хозяева находятся в зоне вылета на 18-м месте с 27 очками, гости расположились на 7-й строчке с 50 очками. «Аталанта» имеет подавляющее преимущество в личных встречах.

«Лечче»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда пропускает в 5 последних матчах. В последних 5 играх «Лечче» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 1.80. Лучший бомбардир – Ламек Банда (3 гола в 25 матчах). В личных встречах с «Аталантой» у хозяев статистика катастрофическая.

«Аталанта»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 9 последних. «Аталанта» обязательно забивает в 7 последних матчах. В последних 5 играх бергамаски забили 1.20 гола в среднем и пропустили 2.60. Оборона является проблемой. В личных встречах с «Лечче» «Аталанта» не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 9 последних очных встречах.

Факты о командах

«Лечче»

  • Поражение в последнем матче от «Ромы» (0:1)
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Находится в зоне вылета (18-е место)

«Аталанта»

  • Победа в последнем матче над «Вероной» (1:0)
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 последних очных матчах с «Лечче»

Прогноз на матч «Лечче» – «Аталанта»

«Аталанта» имеет огромное психологическое преимущество: 5 матчей без поражений в личных встречах и 9 матчей с забитыми голами. «Лечче» находится в зоне вылета и много пропускает. Учитывая, что «Аталанта» стабильно забивает «Лечче», а хозяева находятся в кризисе, наиболее вероятным сценарием выглядит победа гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аталанты» – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Аталанта Лечче
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 