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  • «Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

20 апреля, 20:35
Лечче
20.04.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
71' Т. Габриэль
30' Д. Харрисон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
79
Умар Нгом
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
62
Луис Бальбо
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
5
Зиберт
44
Габриэль
17
Вейга
79
Нгом
29
Кулибали
20
Рамадани
11
Н'Дри
50
Пьеротти
99
Чеддира
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
2
Додо
6
Раньери
3
Понграчич
21
Госенс
8
Мандрагора
27
Ндур
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
17
Харрисон
91
Пикколи
25
Галло
3
Ндаба
3
Ндаба
25
Галло
79
Нгом
16
Гандельман
16
Гандельман
79
Нгом
11
Н'Дри
19
Банда
19
Банда
11
Н'Дри
99
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
99
Чеддира
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
27
Ндур
4
Брешианини
4
Брешианини
27
Ндур
44
Фаджоли
80
Фаббиан
80
Фаббиан
44
Фаджоли
17
Харрисон
22
Фаццини
22
Фаццини
17
Харрисон
10
Гюдмюндссон
19
Соломон
19
Соломон
10
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Лечче
Фиорентина
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Риккардо Соттиль
ЛВ
Садик Фофана
ЦЗ
Фиорентина
Точно не сыграют
Никколо Фортини
ЛЗ
Мойзе Кен
ЦФ
Тарик Лэмпти
ПЗ
Фабиано Паризи
ЛЗ
Статистика матча Лечче - Фиорентина
2
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
373
327
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.43
-0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Фиорентины», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Фиорентина»

«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Лечче
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