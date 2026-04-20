20.04.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
5
Зиберт
44
Габриэль
17
Вейга
79
Нгом
29
Кулибали
20
Рамадани
11
Н'Дри
50
Пьеротти
99
Чеддира
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
2
Додо
6
Раньери
3
Понграчич
21
Госенс
8
Мандрагора
27
Ндур
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
17
Харрисон
91
Пикколи
25
Галло
3
Ндаба
3
Ндаба
25
Галло
79
Нгом
16
Гандельман
16
Гандельман
79
Нгом
11
Н'Дри
19
Банда
19
Банда
11
Н'Дри
99
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
99
Чеддира
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
27
Ндур
4
Брешианини
4
Брешианини
27
Ндур
44
Фаджоли
80
Фаббиан
80
Фаббиан
44
Фаджоли
17
Харрисон
22
Фаццини
22
Фаццини
17
Харрисон
10
Гюдмюндссон
19
Соломон
19
Соломон
10
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Лечче
Фиорентина
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лечче
Точно не сыграют
Фиорентина
Точно не сыграют
Статистика матча Лечче - Фиорентина
2
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
373
327
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.43
-0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Фиорентины», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»