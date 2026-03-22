22.03.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-3-1-1
99
Свилар
2
Ренш
5
Н'Дика
22
Эрмосо
12
Цимикас
23
Манчини
4
Кристанте
24
Эль-Айнауи
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Мален
3-2-2-2-1
30
Фальконе
5
Зиберт
44
Габриэль
16
Гандельман
17
Вейга
25
Галло
20
Рамадани
79
Нгом
19
Банда
50
Пьеротти
9
Штулич
12
Цимикас
3
Анхелиньо
3
Анхелиньо
12
Цимикас
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
7
Пеллегрини
20
Вентурино
20
Вентурино
7
Пеллегрини
18
Мален
68
Арена
68
Арена
18
Мален
24
Эль-Айнауи
78
Ваз
78
Ваз
24
Эль-Айнауи
16
Гандельман
8
Фофана
8
Фофана
16
Гандельман
20
Рамадани
6
Сала
6
Сала
20
Рамадани
50
Пьеротти
14
Хельгасон
14
Хельгасон
50
Пьеротти
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
9
Штулич
99
Чеддира
99
Чеддира
9
Штулич
Остались в запасе
Рома
Лечче
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Рома - Лечче
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
14
17
Офсайды
5
0
Количество передач
577
279
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Лечче», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»