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  • «Рома» – «Лечче: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Рома» – «Лечче: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 18:50
Рома
22.03.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
57' Р. Ваз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
68
Антонио Арена
ЦФ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Лечче
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Свилар
2
Ренш
5
Н'Дика
22
Эрмосо
12
Цимикас
23
Манчини
4
Кристанте
24
Эль-Айнауи
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Мален
3-2-2-2-1
30
Фальконе
5
Зиберт
44
Габриэль
16
Гандельман
17
Вейга
25
Галло
20
Рамадани
79
Нгом
19
Банда
50
Пьеротти
9
Штулич
12
Цимикас
3
Анхелиньо
3
Анхелиньо
12
Цимикас
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
7
Пеллегрини
20
Вентурино
20
Вентурино
7
Пеллегрини
18
Мален
68
Арена
68
Арена
18
Мален
24
Эль-Айнауи
78
Ваз
78
Ваз
24
Эль-Айнауи
16
Гандельман
8
Фофана
8
Фофана
16
Гандельман
20
Рамадани
6
Сала
6
Сала
20
Рамадани
50
Пьеротти
14
Хельгасон
14
Хельгасон
50
Пьеротти
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
9
Штулич
99
Чеддира
99
Чеддира
9
Штулич
Остались в запасе
Рома
Лечче
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Пауло Дибала
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Матиас Соуле
ПВ
Уэсли
ПЗ
Куадио Коне
ЦП
Зеки Челик
ПЗ
Лечче
Точно не сыграют
Лассана Кулибали
ЦП
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Риккардо Соттиль
ЛВ
Статистика матча Рома - Лечче
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
14
17
Офсайды
5
0
Количество передач
577
279
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Лечче», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Лечче»

«Рома» – «Лечче: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Рома
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