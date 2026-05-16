Семнадцатого мая 2026 года в 21:45 по Москве состоится поединок предпоследнего тура чемпионата Италии. Лишенный турнирной мотивации «Сассуоло» примет «Лечче», который отчаянно бьется за сохранение прописки в элите Кальчо.

«Сассуоло»

«Нероверди» провели сезон с переменным успехом, но закрепили за собой реноме добротного середняка после возвращения в Серию А. Алленаторе Фабио Гроссо заслужил похвалу за прагматичные корректировки и умение выстраивать команду, способную давать бой более сильным соперникам. В то же время «Сассуоло» часто «спотыкался» в играх с равными себе. В противном случае команда могла побороться за место повыше 11-го.

Последние три игры:

Торино – Сассуоло 2:1

Сассуоло – Милан 2:0

Фиорентина – Сассуоло 0:0

«Лечче»

Боссы «Лечче» не решились на смену тренера походу кампании и до последнего сохраняют веру в опытного Эусебио Ди Франческо. «Волки» выбрались из зоны вылета и могут сохранить место в Серии А – в последних турах матчи с немотивированными соперниками («Сассуоло» и «Дженоа»).

Последние три игры:

Лечче – Ювентус 0:1

Пиза – Лечче 1:2

Верона – Лечче 0:0

Очные встречи

Лечче – Сассуоло 0:0

Лечче – Сассуоло 0:2

Сассуоло – Лечче 0:3

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Лечче»

«Лечче» кровь из носу необходимо пополнять запас очков – «Кремонезе» совсем рядом и дышит в спину. Полагаем, что «волкам» по силам разжиться хотя бы одним баллом в игре с «нероверди». В идеале – забрать максимум и упростить себе жизнь перед последним туром.

Прогноз: победа «Лечче» с форой 0, кеф – 1,92. Прогноз на счет – 1:1/1:2.