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«Сассуоло» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.92

16 мая 2026 12:38
Сассуоло - Лечче
17 мая 2026, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
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1.92
Победа «Лечче» с форой 0
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Семнадцатого мая 2026 года в 21:45 по Москве состоится поединок предпоследнего тура чемпионата Италии. Лишенный турнирной мотивации «Сассуоло» примет «Лечче», который отчаянно бьется за сохранение прописки в элите Кальчо.

«Сассуоло»

«Нероверди» провели сезон с переменным успехом, но закрепили за собой реноме добротного середняка после возвращения в Серию А. Алленаторе Фабио Гроссо заслужил похвалу за прагматичные корректировки и умение выстраивать команду, способную давать бой более сильным соперникам. В то же время «Сассуоло» часто «спотыкался» в играх с равными себе. В противном случае команда могла побороться за место повыше 11-го.

Последние три игры:

  • Торино – Сассуоло 2:1
  • Сассуоло – Милан 2:0
  • Фиорентина – Сассуоло 0:0

«Лечче»

Боссы «Лечче» не решились на смену тренера походу кампании и до последнего сохраняют веру в опытного Эусебио Ди Франческо. «Волки» выбрались из зоны вылета и могут сохранить место в Серии А – в последних турах матчи с немотивированными соперниками («Сассуоло» и «Дженоа»).

Последние три игры:

  • Лечче – Ювентус 0:1
  • Пиза – Лечче 1:2
  • Верона – Лечче 0:0

Очные встречи

  • Лечче – Сассуоло 0:0
  • Лечче – Сассуоло 0:2
  • Сассуоло – Лечче 0:3

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Лечче»

«Лечче» кровь из носу необходимо пополнять запас очков – «Кремонезе» совсем рядом и дышит в спину. Полагаем, что «волкам» по силам разжиться хотя бы одним баллом в игре с «нероверди». В идеале – забрать максимум и упростить себе жизнь перед последним туром.

Прогноз: победа «Лечче» с форой 0, кеф – 1,92. Прогноз на счет – 1:1/1:2.

1.92
Победа «Лечче» с форой 0
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Лечче Сассуоло
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