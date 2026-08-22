Матч 1 тура Серии А между «Венецией» и «Лечче» пройдет 23 августа 2026 года в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо». Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей беспроигрышной серии – 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке, а их атака забивает в 14 встречах подряд. Гости, в свою очередь, имеют подавляющее преимущество в очных встречах – они не уступают «Венеции» в 13 из 14 последних матчей. Сможет ли венецианская команда прервать эту неудачную серию на своем поле, или «Лечче» продолжит доминировать и увезет очки из Венеции?

Кто победит в матче

«Венеция» находится в отличной форме и постарается использовать домашнюю поддержку, чтобы навязать борьбу принципиальному сопернику. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а в атаке демонстрирует феноменальную результативность – в среднем 3,80 гола за последние пять игр, при этом забивает в 14 матчах подряд. В Кубке Италии «Венеция» уверенно обыграла «Модену» (3:2), а в товарищеских матчах показывала яркий футбол, разгромив «Вис Пезаро» (8:0) и сыграв вничью с «Брестом» (2:2). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. Очная статистика против «Лечче» удручает: всего одна победа в 14 встречах, и это психологическое давление может сказаться на игре.

«Лечче» подходит к матчу с уверенностью, подкреплeнной историческим преимуществом над «Венецией». Команда не проигрывает в 13 из 14 последних очных встреч, а в трeх последних матчах против этого соперника неизменно забивает. В Серии А гости не уступают в пяти из семи последних игр, а в Кубке Италии уверенно прошли «Палермо» (2:0). В атаке «Лечче» стабилен: в среднем 1,60 гола за последние пять матчей, а оборона пропускает 1,40 мяча, что позволяет играть сбалансированно. Гости умеют играть на выезде и имеют психологическое превосходство над хозяевами, что делает их серьeзным препятствием даже для столь результативной «Венеции».

Итоговый вывод: несмотря на яркую атакующую форму «Венеции», очная статистика полностью на стороне «Лечче» – команда не уступает в 13 из 14 последних встреч. Обе команды стабильны, но гости имеют явное психологическое преимущество. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 14 очных матчах «Лечче» одержал шесть побед, «Венеция» – лишь одну, а семь встреч завершились вничью. При этом «Лечче» не проигрывает в 13 из 14 последних игр против «Венеции», а в трeх последних очных матчах забивал как минимум один гол. Текущая форма «Венеции» впечатляет – 19 матчей без поражений, но против «Лечче» эта серия часто прерывается. Гости также стабильны и редко уступают в Серии А, что создаeт предпосылки для закрытого поединка с минимальным количеством голов.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют длительные беспроигрышные серии и демонстрируют сбалансированную игру, а очная статистика показывает, что соперники часто расходятся миром – семь ничьих в 14 матчах. «Венеция» дома опасна, но «Лечче» традиционно не уступает этому сопернику. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Венецией» и «Лечче» состоится 23 августа 2026 года в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 3».