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«Венеция» – «Лечче»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

22 августа 2026 9:32
Венеция - Лечче
23 авг. 2026, воскресенье 19:30 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
Ничья
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Матч 1 тура Серии А между «Венецией» и «Лечче» пройдет 23 августа 2026 года в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо». Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей беспроигрышной серии – 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке, а их атака забивает в 14 встречах подряд. Гости, в свою очередь, имеют подавляющее преимущество в очных встречах – они не уступают «Венеции» в 13 из 14 последних матчей. Сможет ли венецианская команда прервать эту неудачную серию на своем поле, или «Лечче» продолжит доминировать и увезет очки из Венеции?

Кто победит в матче

«Венеция» находится в отличной форме и постарается использовать домашнюю поддержку, чтобы навязать борьбу принципиальному сопернику. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а в атаке демонстрирует феноменальную результативность – в среднем 3,80 гола за последние пять игр, при этом забивает в 14 матчах подряд. В Кубке Италии «Венеция» уверенно обыграла «Модену» (3:2), а в товарищеских матчах показывала яркий футбол, разгромив «Вис Пезаро» (8:0) и сыграв вничью с «Брестом» (2:2). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. Очная статистика против «Лечче» удручает: всего одна победа в 14 встречах, и это психологическое давление может сказаться на игре.

«Лечче» подходит к матчу с уверенностью, подкреплeнной историческим преимуществом над «Венецией». Команда не проигрывает в 13 из 14 последних очных встреч, а в трeх последних матчах против этого соперника неизменно забивает. В Серии А гости не уступают в пяти из семи последних игр, а в Кубке Италии уверенно прошли «Палермо» (2:0). В атаке «Лечче» стабилен: в среднем 1,60 гола за последние пять матчей, а оборона пропускает 1,40 мяча, что позволяет играть сбалансированно. Гости умеют играть на выезде и имеют психологическое превосходство над хозяевами, что делает их серьeзным препятствием даже для столь результативной «Венеции».

Итоговый вывод: несмотря на яркую атакующую форму «Венеции», очная статистика полностью на стороне «Лечче» – команда не уступает в 13 из 14 последних встреч. Обе команды стабильны, но гости имеют явное психологическое преимущество. Учитывая баланс сил и историю, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе стороны.

Форма и история личных встреч

В 14 очных матчах «Лечче» одержал шесть побед, «Венеция» – лишь одну, а семь встреч завершились вничью. При этом «Лечче» не проигрывает в 13 из 14 последних игр против «Венеции», а в трeх последних очных матчах забивал как минимум один гол. Текущая форма «Венеции» впечатляет – 19 матчей без поражений, но против «Лечче» эта серия часто прерывается. Гости также стабильны и редко уступают в Серии А, что создаeт предпосылки для закрытого поединка с минимальным количеством голов.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 2 (67%)
1
Забитых мячей
4
0.33
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
1 : 1
06.04.2025
Венеция
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
1 : 1
06.04.2025
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 1
25.11.2024
Лечче

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
70
Тома Башич
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
6
Джанлука Бусио
(К) ЦП
10
Джон Йебоа
АП
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Венеция
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
95
Ale Gomes
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
30
Matteo Dagasso
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
90
A. Okoro
ЦФ
Лечче
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
9
Никола Штулич
ЦФ
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Станкович
17
Белла Кочап
3
Шингтьен
14
Корреа
4
Франьич
70
Башич
71
Перес
6
Бусио
18
Эно
10
Йебоа
45
Адамс
4-3-3
30
Фальконе
17
Вейга
5
Зиберт
4
Гашпар
25
Галло
29
Кулибали
79
Нгом
28
11
Н'Дри
50
Пьеротти
69
Геббельс
14
Корреа
5
Хапс
5
Хапс
14
Корреа
18
Эно
20
Саградо
20
Саградо
18
Эно
71
Перес
30
30
71
Перес
70
Башич
7
Ррахмани
7
Ррахмани
70
Башич
11
Н'Дри
44
Габриэль
44
Габриэль
11
Н'Дри
25
Галло
3
Ндаба
3
Ндаба
25
Галло
28
14
Мале
14
Мале
28
69
Геббельс
9
Штулич
9
Штулич
69
Геббельс
50
Пьеротти
16
Гандельман
16
Гандельман
50
Пьеротти
Остались в запасе
Венеция
Лечче
25
Редуан Аляль
ЦЗ
96
Лоренцо Монтипо
ВР
21
Марко Фарджи
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
95
Ale Gomes
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
90
A. Okoro
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
8
Садик Фофана
ЦЗ
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
25
Редуан Аляль
ЦЗ
96
Лоренцо Монтипо
ВР
21
Марко Фарджи
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
95
Ale Gomes
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
90
A. Okoro
ЦФ
Остались в запасе
8
Садик Фофана
ЦЗ
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Марко Джампаоло
Венеция
Точно не сыграют
Андреа Адоранте
ЦФ
Марин Шверко
ЦЗ
Альфред Дункан
ЦП
Матиас Морено
ЦЗ
Лечче
Точно не сыграют
Ламек Банда
ПВ
Медон Бериша
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют длительные беспроигрышные серии и демонстрируют сбалансированную игру, а очная статистика показывает, что соперники часто расходятся миром – семь ничьих в 14 матчах. «Венеция» дома опасна, но «Лечче» традиционно не уступает этому сопернику. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Венецией» и «Лечче» состоится 23 августа 2026 года в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 3».

«Венеция» – «Лечче»: смотреть онлайн.

3.20
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Лечче Венеция
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