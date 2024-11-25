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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Лечче
Венеция - Лечче: обзор матча 25 ноября 2024
Венеция
25.11.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Лечче
70'
П. Доргу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Лечче
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
89'
85'
Желтая карточка
Н. Сансоне
84'
Замена
М. Каба
️️️️
Ю. Рамадани
Замена
А. Раймондо
️️️️
Й. Похьянпало
83'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
М. Шверко
83'
78'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
Х. Рафья
Желтая карточка
Д. Йебоа
77'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Ф. Дзампано
74'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Х. Николусси Кавилья
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
П. Доргу
Пас отдал
А. Галло
64'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
56'
Замена
Г. Жан
️️️️
С. Пьеротти
56'
Замена
А. Ребич
️️️️
Н. Крстович
45'
+1
Желтая карточка
К. Гашпар
2'
Желтая карточка
Х. Рафья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К)
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Исса Думбия
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
4-4-1-1
1
Станкович
33
Шверко
30
Свобода
21
Идзес
7
Дзампано
77
Эллертссон
41
Кавилья
6
Бусио
32
Дункан
11
Ористанио
20
Похьянпало
3-2-3-1-1
30
Фальконе
24
Жилберт
25
Галло
4
Гашпар
6
Башкиротто
13
Доргу
29
Кулибали
20
Рамадани
24
Рафья
50
Пьеротти
90
Крстович
7
Дзампано
5
Хапс
5
Хапс
7
Дзампано
41
Кавилья
10
Йебоа
10
Йебоа
41
Кавилья
77
Эллертссон
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
77
Эллертссон
33
Шверко
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
33
Шверко
20
Похьянпало
9
Раймондо
9
Раймондо
20
Похьянпало
50
Пьеротти
18
Жан
18
Жан
50
Пьеротти
20
Рамадани
77
Каба
77
Каба
20
Рамадани
24
Рафья
21
Хельгасон
21
Хельгасон
24
Рафья
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
Остались в запасе
Венеция
Лечче
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Венеция - Лечче
1
4
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
16
Офсайды
2
1
Количество передач
527
340
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.66
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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