31.08.2026, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
3-2-3-2
30
Фальконе
5
Зиберт
44
Габриэль
4
Гашпар
3
Ндаба
17
Вейга
29
Кулибали
79
Нгом
28
69
Геббельс
50
Пьеротти
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
22
Эрмосо
77
43
Уэсли
87
Гиларди
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
21
Дибала
14
Мален
69
Геббельс
9
Штулич
9
Штулич
69
Геббельс
28
14
Мале
14
Мале
28
44
Габриэль
11
Н'Дри
11
Н'Дри
44
Габриэль
79
Нгом
20
Илич
20
Илич
79
Нгом
50
Пьеротти
7
Ахмед
7
Ахмед
50
Пьеротти
43
Уэсли
20
Молина
20
Молина
43
Уэсли
18
Соуле
86
Мора
86
Мора
18
Соуле
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
14
Мален
9
Кастро
9
Кастро
14
Мален
21
Дибала
15
де Рон
15
де Рон
21
Дибала
Остались в запасе
Лечче
Рома
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
31
Elijah Scott
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
31
Elijah Scott
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лечче - Рома
1
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
8
Офсайды
0
9
Количество передач
375
677
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
7
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.8
3.27
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ромы», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ»
Источник: «Бомбардир»