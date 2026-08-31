Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026

«Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026

31 августа, 18:28
Лечче
31.08.2026, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 4
Завершен
Рома
4' Д. Мален 23' Д. Мален 25' М. Соуле 65' Р. Мора
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
99
Миле Свилар
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лечче
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
31
Elijah Scott
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
86
Родригу Мора
АП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
3-2-3-2
30
Фальконе
5
Зиберт
44
Габриэль
4
Гашпар
3
Ндаба
17
Вейга
29
Кулибали
79
Нгом
28
69
Геббельс
50
Пьеротти
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
22
Эрмосо
77
43
Уэсли
87
Гиларди
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
21
Дибала
14
Мален
69
Геббельс
9
Штулич
9
Штулич
69
Геббельс
28
14
Мале
14
Мале
28
44
Габриэль
11
Н'Дри
11
Н'Дри
44
Габриэль
79
Нгом
20
Илич
20
Илич
79
Нгом
50
Пьеротти
7
Ахмед
7
Ахмед
50
Пьеротти
43
Уэсли
20
Молина
20
Молина
43
Уэсли
18
Соуле
86
Мора
86
Мора
18
Соуле
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
14
Мален
9
Кастро
9
Кастро
14
Мален
21
Дибала
15
де Рон
15
де Рон
21
Дибала
Остались в запасе
Лечче
Рома
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
31
Elijah Scott
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
31
Elijah Scott
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
Точно не сыграют
Muhammed Bah
ЦП
Лоренцо Пеллегрини
АП
Девин Ренш
ЦЗ
Статистика матча Лечче - Рома
1
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
8
Офсайды
0
9
Количество передач
375
677
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
7
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.8
3.27
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ромы», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Рома»

«Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Лечче
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+