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Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ромы», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Рома»