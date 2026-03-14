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  • «Наполи» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Наполи» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 17:50
Наполи
14.03.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Лечче
46' Р. Хойлунд 67' М. Политано
3' Д. Зиберт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
21
Маттео Политано
(К) ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
16
Оливера
31
Беукема
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
6
Гилмор
27
Сантос
20
Эльмас
21
Политано
19
Хойлунд
4-3-2-1
30
Фальконе
17
Вейга
5
Зиберт
44
Габриэль
25
Галло
20
Рамадани
79
Нгом
29
Кулибали
19
Банда
50
Пьеротти
9
Штулич
21
Политано
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
21
Политано
37
Спинаццола
30
Маццокки
30
Маццокки
37
Спинаццола
20
Эльмас
4
Мактоминей
4
Мактоминей
20
Эльмас
99
Ангисса
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
99
Ангисса
27
Сантос
23
Гиоване
23
Гиоване
27
Сантос
25
Галло
3
Ндаба
3
Ндаба
25
Галло
79
Нгом
8
Фофана
8
Фофана
79
Нгом
29
Кулибали
16
Гандельман
16
Гандельман
29
Кулибали
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
9
Штулич
99
Чеддира
99
Чеддира
9
Штулич
Остались в запасе
Наполи
Лечче
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Жуан
ЦЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Жуан
ЦЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
Точно не сыграют
Антонио Вергара
АП
Давид Нерес
ПВ
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Под вопросом
Станислав Лоботка
ЦП
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Статистика матча Наполи - Лечче
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
7
Количество передач
601
246
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Лечче», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Лечче»

«Наполи» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Наполи
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