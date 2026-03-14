14.03.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-2-3-1
1
Мерет
16
Оливера
31
Беукема
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
6
Гилмор
27
Сантос
20
Эльмас
21
Политано
19
Хойлунд
4-3-2-1
30
Фальконе
17
Вейга
5
Зиберт
44
Габриэль
25
Галло
20
Рамадани
79
Нгом
29
Кулибали
19
Банда
50
Пьеротти
9
Штулич
21
Политано
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
21
Политано
37
Спинаццола
30
Маццокки
30
Маццокки
37
Спинаццола
20
Эльмас
4
Мактоминей
4
Мактоминей
20
Эльмас
99
Ангисса
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
99
Ангисса
27
Сантос
23
Гиоване
23
Гиоване
27
Сантос
25
Галло
3
Ндаба
3
Ндаба
25
Галло
79
Нгом
8
Фофана
8
Фофана
79
Нгом
29
Кулибали
16
Гандельман
16
Гандельман
29
Кулибали
50
Пьеротти
11
Н'Дри
11
Н'Дри
50
Пьеротти
9
Штулич
99
Чеддира
99
Чеддира
9
Штулич
Остались в запасе
Наполи
Лечче
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Жуан
ЦЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Жуан
ЦЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
Точно не сыграют
Под вопросом
Лечче
Точно не сыграют
Статистика матча Наполи - Лечче
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
7
Количество передач
601
246
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Лечче», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»