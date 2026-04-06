06.04.2026, понедельник, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
3-2-2-2-1
30
Фальконе
8
Фофана
44
Габриэль
5
Зиберт
3
Ндаба
17
Вейга
20
Рамадани
79
Нгом
50
Пьеротти
19
Банда
99
Чеддира
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
19
Джимсити
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
8
Фофана
16
Гандельман
16
Гандельман
8
Фофана
20
Рамадани
29
Кулибали
29
Кулибали
20
Рамадани
17
Вейга
11
Н'Дри
11
Н'Дри
17
Вейга
99
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
99
Чеддира
19
Джимсити
3
Коссуну
3
Коссуну
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
15
де Рон
15
Пашалич
15
Пашалич
15
де Рон
90
Крстович
22
Сулемана
22
Сулемана
90
Крстович
59
Залевски
18
Распадори
18
Распадори
59
Залевски
Остались в запасе
Лечче
Аталанта
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лечче
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Лечче - Аталанта
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
18
Офсайды
2
5
Количество передач
324
456
Сейвы
3
0
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.44
2.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Аталанты», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»