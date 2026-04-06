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  • «Лечче» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

«Лечче» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

6 апреля, 14:50
Лечче
06.04.2026, понедельник, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
29' Д. Скальвини 59' Н. Крстович 73' Д. Распадори
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лечче
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Фальконе
8
Фофана
44
Габриэль
5
Зиберт
3
Ндаба
17
Вейга
20
Рамадани
79
Нгом
50
Пьеротти
19
Банда
99
Чеддира
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
19
Джимсити
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
8
Фофана
16
Гандельман
16
Гандельман
8
Фофана
20
Рамадани
29
Кулибали
29
Кулибали
20
Рамадани
17
Вейга
11
Н'Дри
11
Н'Дри
17
Вейга
99
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
99
Чеддира
19
Джимсити
3
Коссуну
3
Коссуну
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
15
де Рон
15
Пашалич
15
Пашалич
15
де Рон
90
Крстович
22
Сулемана
22
Сулемана
90
Крстович
59
Залевски
18
Распадори
18
Распадори
59
Залевски
Остались в запасе
Лечче
Аталанта
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Антонино Галло
ЛЗ
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Риккардо Соттиль
ЛВ
Аталанта
Точно не сыграют
Исак Хин
ЦЗ
Джанлука Скамакка
ЦФ
Статистика матча Лечче - Аталанта
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
18
Офсайды
2
5
Количество передач
324
456
Сейвы
3
0
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.44
2.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Аталанты», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Аталанта»

«Лечче» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Лечче
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