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«Лечче» – «Рома»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027

30 августа 2026 9:00
Лечче - Рома
31 авг. 2026, понедельник 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Ромы» с форой (-1)
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Матч 2-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Ромой» пройдет 31 августа в Лечче на стадионе «Виа дель Маре». Обе команды стартовали с побед – «Лечче» обыграл на выезде «Венецию» (2:0), а «Рома» разгромила дома «Фиорентину» (4:0). При этом римляне имеют подавляющее преимущество в очных встречах – 25 побед в 33 матчах, а также выиграли четыре последние встречи у «Лечче», не пропустив в трeх из них. Сможет ли «Лечче» прервать неудачную серию на своем поле или «Рома» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Лечче» подходит к игре в хорошем настроении – команда одержала три победы подряд в официальных матчах (включая Кубок Италии) и уверенно стартовала в чемпионате. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают два гола за встречу. Однако оборона «Лечче» небезупречна – пропускают в среднем 1,2 гола за игру. В очных встречах с «Ромой» у хозяев дела обстоят крайне плохо: всего одна победа в 33 матчах, а последние четыре встречи остались за римлянами, причeм в трeх из них «Лечче» не забил ни одного гола. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут помочь, но историческое доминирование соперника давит на психологию.

«Рома» находится в отличной форме – команда победила в шести последних матчах Серии А и разгромила «Фиорентину» в первом туре. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает 22 матча из 24 последних. В очных встречах с «Лечче» «Рома» также стабильно забивает – в четырeх последних матчах против этого соперника. Оборона римлян небезупречна – пропускают в среднем два гола за игру, причeм команда пропускает в пяти из семи последних матчей, что даeт хозяевам шанс. Однако именно в личных встречах с «Лечче» «Рома» действует надeжно: три последние очные встречи завершились без пропущенных мячей. Гости наверняка сделают ставку на контроль мяча и быстрые атаки, используя слабые места в обороне «Лечче».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Рома». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Лечче» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева, при всей своей текущей уверенности, не могут обыграть «Рому» уже много лет.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Рома» имеет колоссальный перевес – 25 побед против 1 у «Лечче» при 7 ничьих. Последние четыре матча остались за «Ромой», причeм в трeх из них «Лечче» не забил ни одного гола. Текущая форма гостей значительно лучше – они победили в шести последних матчах Серии А, тогда как «Лечче» хотя и выиграл три последних официальных матча, но против «Ромы» традиционно испытывает серьeзные проблемы. Это даeт римлянам огромное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 1 (6%)
Ничьих - 2 (11%)
Побед - 15 (83%)
13
Забитых мячей
40
0.72
В среднем за матч
2.22
4:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4 : 2
07.04.2012
Рома
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1 : 1
11.02.2023
Рома
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1 : 0
22.03.2026
Лечче
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
0 : 2
06.01.2026
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 1
29.03.2025
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
4 : 1
07.12.2024
Лечче
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 1
05.11.2023
Лечче
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1 : 1
11.02.2023
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 1
09.10.2022
Лечче
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
3 : 1
20.01.2022
Лечче
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4 : 0
23.02.2020
Лечче
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0 : 1
29.09.2019
Рома
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4 : 2
07.04.2012
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 1
20.11.2011
Лечче
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 2
04.03.2011
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 0
30.10.2010
Лечче
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3 : 2
19.04.2009
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 3
23.11.2008
Рома
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
99
Миле Свилар
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лечче
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
31
Elijah Scott
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
86
Родригу Мора
АП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
3-2-3-2
30
Фальконе
5
Зиберт
44
Габриэль
4
Гашпар
3
Ндаба
17
Вейга
29
Кулибали
79
Нгом
28
69
Геббельс
50
Пьеротти
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
22
Эрмосо
77
43
Уэсли
87
Гиларди
17
Коне
4
Кристанте
18
Соуле
21
Дибала
14
Мален
69
Геббельс
9
Штулич
9
Штулич
69
Геббельс
28
14
Мале
14
Мале
28
44
Габриэль
11
Н'Дри
11
Н'Дри
44
Габриэль
79
Нгом
20
Илич
20
Илич
79
Нгом
50
Пьеротти
7
Ахмед
7
Ахмед
50
Пьеротти
43
Уэсли
20
Молина
20
Молина
43
Уэсли
18
Соуле
86
Мора
86
Мора
18
Соуле
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
14
Мален
9
Кастро
9
Кастро
14
Мален
21
Дибала
15
де Рон
15
де Рон
21
Дибала
Остались в запасе
Лечче
Рома
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
31
Elijah Scott
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
33
Plamen Penev
ВР
1
Марко Блеве
ВР
31
Elijah Scott
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
34
Hjalte Lærke
ЦФ
22
Paco Esteban
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
Точно не сыграют
Muhammed Bah
ЦП
Лоренцо Пеллегрини
АП
Девин Ренш
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ромы» с форой (-1). Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Лечче» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева не могут обыграть «Рому» уже много лет и редко забивают в этих встречах. Рекомендуемая ставка – победа «Ромы» с форой (-1) с коэффициентом 1.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Лечче» и «Ромой» состоится 31 августа в Лечче на стадионе «Виа дель Маре» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Футбол 1».

«Лечче» – «Рома»: смотреть онлайн.

1.75
Победа «Ромы» с форой (-1)
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Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Рома Лечче
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