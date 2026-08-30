Матч 2-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Ромой» пройдет 31 августа в Лечче на стадионе «Виа дель Маре». Обе команды стартовали с побед – «Лечче» обыграл на выезде «Венецию» (2:0), а «Рома» разгромила дома «Фиорентину» (4:0). При этом римляне имеют подавляющее преимущество в очных встречах – 25 побед в 33 матчах, а также выиграли четыре последние встречи у «Лечче», не пропустив в трeх из них. Сможет ли «Лечче» прервать неудачную серию на своем поле или «Рома» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Лечче» подходит к игре в хорошем настроении – команда одержала три победы подряд в официальных матчах (включая Кубок Италии) и уверенно стартовала в чемпионате. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают два гола за встречу. Однако оборона «Лечче» небезупречна – пропускают в среднем 1,2 гола за игру. В очных встречах с «Ромой» у хозяев дела обстоят крайне плохо: всего одна победа в 33 матчах, а последние четыре встречи остались за римлянами, причeм в трeх из них «Лечче» не забил ни одного гола. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут помочь, но историческое доминирование соперника давит на психологию.

«Рома» находится в отличной форме – команда победила в шести последних матчах Серии А и разгромила «Фиорентину» в первом туре. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает 22 матча из 24 последних. В очных встречах с «Лечче» «Рома» также стабильно забивает – в четырeх последних матчах против этого соперника. Оборона римлян небезупречна – пропускают в среднем два гола за игру, причeм команда пропускает в пяти из семи последних матчей, что даeт хозяевам шанс. Однако именно в личных встречах с «Лечче» «Рома» действует надeжно: три последние очные встречи завершились без пропущенных мячей. Гости наверняка сделают ставку на контроль мяча и быстрые атаки, используя слабые места в обороне «Лечче».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Рома». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Лечче» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева, при всей своей текущей уверенности, не могут обыграть «Рому» уже много лет.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Рома» имеет колоссальный перевес – 25 побед против 1 у «Лечче» при 7 ничьих. Последние четыре матча остались за «Ромой», причeм в трeх из них «Лечче» не забил ни одного гола. Текущая форма гостей значительно лучше – они победили в шести последних матчах Серии А, тогда как «Лечче» хотя и выиграл три последних официальных матча, но против «Ромы» традиционно испытывает серьeзные проблемы. Это даeт римлянам огромное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ромы» с форой (-1). Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Лечче» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева не могут обыграть «Рому» уже много лет и редко забивают в этих встречах. Рекомендуемая ставка – победа «Ромы» с форой (-1) с коэффициентом 1.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Серии А между «Лечче» и «Ромой» состоится 31 августа в Лечче на стадионе «Виа дель Маре» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Футбол 1».