12 апреля 2026 года в 19:00 состоится поединок 32-го тура чемпионата Италии. Почивающая на лаврах (в Серии А) «Болонья» встретится с «Лечче», который отчаянно сражается за выживание в элите Кальчо.

«Болонья»

«Россоблу» бросили все силы на Лигу Европы, но не смогли навязать по-настоящему серьезное сопротивление в первом матче 1/4 финала против «Астон Виллы». У «Болоньи» остаются небольшие шансы на камбэк в Бирмингеме, поэтому игра с «Лечче» будет восприниматься скорее как «перевалочный пункт».

Последние три игры:

Болонья – Астон Вилла 1:3

Кремонезе – Болонья 1:2

Болонья – Лацио 0:2

«Лечче»

«Красно-желтые» напротив сохраняют максимальную мотивацию на остаток кампании в Серии А. «Лечче» местами показывает очень достойный футбол, но команде Ди Франческо неслабо мешает тяжелейший календарь. Сейчас подопечные Ди Франческо балансируют между 17-й и 18-й строчками, набрав столько же очков как «Кремонезе» (27).

Последние три игры:

Лечче – Аталанта 0:3

Рома – Лечче 1:0

Наполи – Лечче 2:1

Очные встречи

Лечче – Болонья 2:2

Лечче – Болонья 0:0

Болонья – Лечче 1:0

Прогноз на матч «Болонья» – «Лечче»

Тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно, вероятно, проведет серьезную ротацию в преддверии «ответки» с «Астон Виллой». «Лечче» попробует воспользоваться сложившейся ситуацией и вполне может зацепиться за очки в игре с соперником, который лишен турнирной мотивации в Серии А.

Прогноз: «Лечче» не проиграет, коэффициент – 2,00. Прогноз на счет – 1:1.