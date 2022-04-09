В «Буде-Глимт» заявили, что тренер «Ромы» первым напал на Кнутсена

«Буде-Глимт» опубликовал официальное заявление в связи с инцидентом после матча против «Ромы» в Лиге конференций.

В норвежском клубе заявили, что главный тренер Кьетил Кнутсен не был инициатором потасовки с тренером вратарей «Ромы» Нуну Сантушем, о чем ранее рассказал полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини.

«Тренер вратарей «Ромы» постоянно преследовал меня во время игры. Мы обращались к четвeртому судье и представителям УЕФА, но жалобы не были приняты во внимание. Он продолжал вести себя неприемлемо.

Кульминацией всего этого стало нападение на меня в туннеле стадиона. Обычно я отстраняюсь от любых конфликтов. В данном случае я подвергся физическому нападению. Он схватил меня за шею и прижал к стене.

Вполне естественно, что мне пришлось защищаться. Оскорбительное поведение, с которым мы столкнулись во время матча, не должно иметь ничего общего с футбольным стадионом», – описал произошедшее сам Кнутсен.

Генеральный директор «Буде-Глимта» Фроде Томассен сообщил о планах клуба обратиться в полицию в связи с нападением Сантуша.