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В «Буде-Глимт» заявили, что тренер «Ромы» первым напал на Кнутсена

«Буде-Глимт» опубликовал официальное заявление в связи с инцидентом после матча против «Ромы» в Лиге конференций.

В норвежском клубе заявили, что главный тренер Кьетил Кнутсен не был инициатором потасовки с тренером вратарей «Ромы» Нуну Сантушем, о чем ранее рассказал полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини.

«Тренер вратарей «Ромы» постоянно преследовал меня во время игры. Мы обращались к четвeртому судье и представителям УЕФА, но жалобы не были приняты во внимание. Он продолжал вести себя неприемлемо.

Кульминацией всего этого стало нападение на меня в туннеле стадиона. Обычно я отстраняюсь от любых конфликтов. В данном случае я подвергся физическому нападению. Он схватил меня за шею и прижал к стене.

Вполне естественно, что мне пришлось защищаться. Оскорбительное поведение, с которым мы столкнулись во время матча, не должно иметь ничего общего с футбольным стадионом», – описал произошедшее сам Кнутсен.

Генеральный директор «Буде-Глимта» Фроде Томассен сообщил о планах клуба обратиться в полицию в связи с нападением Сантуша.

  • Норвежцы дома победили «Рому» со счетом 2:1.
  • Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме.

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Источник: сайт «Буде-Глимта»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +474

    Октавиус 8 часов назад

    классические приёмы Моура) пусть скажет спасибо, что пальцем в глаз не получил

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