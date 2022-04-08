Главный тренер «Буде-Глимт» напал на тренера вратарей «Ромы». Его допросила полиция

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заявил, что главный тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен напал на тренера вратарей «Ромы» Нуно Сантоса после матча Лиги конференций.

«Сначала тренер «Буде-Глимт» что-то сказал нашему тренеру, а затем напал на него. Подобные действия — оскорбление для «Ромы», игроков и персонала. Это позор», – сказал Пеллегрини.

По информации Sky Sport, норвежская полиция допросила двух тренеров, футболистов и сотрудников стадиона о случившемся.