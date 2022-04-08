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Главный тренер «Буде-Глимт» напал на тренера вратарей «Ромы». Его допросила полиция

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заявил, что главный тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен напал на тренера вратарей «Ромы» Нуно Сантоса после матча Лиги конференций.

«Сначала тренер «Буде-Глимт» что-то сказал нашему тренеру, а затем напал на него. Подобные действия — оскорбление для «Ромы», игроков и персонала. Это позор», – сказал Пеллегрини.

По информации Sky Sport, норвежская полиция допросила двух тренеров, футболистов и сотрудников стадиона о случившемся.

  • «Буде-Глимт» победил «Рому» со счетом 2:1.
  • «Рома» ни разу не победила «Буде-Глимт» в 3 матчах этой ЛК, разница голов – 4:10.
  • Итальянский клуб примет «Буде-Глимт» 14 апреля в 22:00 мск.

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Источник: Sky Sport Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 7 часов назад

    Позор Ромы снова и снова проигрывать Буде-Глимту...

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