Моуринью: «Буде-Глимт» забил после стандарта и рикошета на пластиковом поле. «Рома» – фаворит на выход в полуфинал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Буде-Глимта» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Они забили два гола после стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но такие голы хорошо забивать, а не пропускать. Первый гол был нелепым.

Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини, вызванная игрой на пластиковом газоне.

Мы проиграли со счетом 1:2, и нам предстоит сыграть ответный матч на «Олимпико» перед нашими болельщиками. Я без проблем могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал», – сказал Моуринью.