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Моуринью: «Буде-Глимт» забил после стандарта и рикошета на пластиковом поле. «Рома» – фаворит на выход в полуфинал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Буде-Глимта» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Они забили два гола после стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но такие голы хорошо забивать, а не пропускать. Первый гол был нелепым.

Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини, вызванная игрой на пластиковом газоне.

Мы проиграли со счетом 1:2, и нам предстоит сыграть ответный матч на «Олимпико» перед нашими болельщиками. Я без проблем могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал», – сказал Моуринью.

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Источник: Football Italia

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Комментарии3
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    Рейтинг: +160

    Nikoo 8 часов назад

    Началось, типичный Моур

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    Рейтинг: +422

    3meeeD 9 часов назад

    Когда 6-1 пролетели ,там какие мазы были?)

    1
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    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 12 часов назад

    Мавринья!!!!!!!!!!!!))))

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