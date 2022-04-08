Моуринью: «Буде-Глимт» забил после стандарта и рикошета на пластиковом поле. «Рома» – фаворит на выход в полуфинал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Буде-Глимта» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.
«Они забили два гола после стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но такие голы хорошо забивать, а не пропускать. Первый гол был нелепым.
Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини, вызванная игрой на пластиковом газоне.
Мы проиграли со счетом 1:2, и нам предстоит сыграть ответный матч на «Олимпико» перед нашими болельщиками. Я без проблем могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал», – сказал Моуринью.
- «Рома» ни разу не победила «Буде-Глимт» в 3 матчах этой ЛК, разница голов – 4:10.
- Итальянский клуб примет «Буде-Глимт» 14 апреля в 22:00 мск.
- За клуб из Норвегии выступает российский вратарь Никита Хайкин.
Источник: Football Italia