«Рома» ни разу не победила «Буде-Глимт» Хайкина в трех матчах, разница голов – 4:10

В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций «Буде-Глимт» дома обыграл «Рому» со счетом 2:1.

Команды в третий раз встретились в текущем розыгрыше турнира, и римляне не одержали ни одной победы.

На групповом этапе ЛК команда Жозе Моуринью сначала была разгромлена норвежцами со счетом 1:6, а затем соперники сыграли вничью 2:2.