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«Рома» ни разу не победила «Буде-Глимт» Хайкина в трех матчах, разница голов – 4:10

В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций «Буде-Глимт» дома обыграл «Рому» со счетом 2:1.

Команды в третий раз встретились в текущем розыгрыше турнира, и римляне не одержали ни одной победы.

На групповом этапе ЛК команда Жозе Моуринью сначала была разгромлена норвежцами со счетом 1:6, а затем соперники сыграли вничью 2:2.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +95310

    zigbert 4 часа назад

    Дома должны победить, иначе чего будет стоить Рома?

    1
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    Рейтинг: +49428

    MaxRnD 10 часов назад

    Моур - физрук-рекордсмен

    2
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