«Рома» ни разу не победила «Буде-Глимт» Хайкина в трех матчах, разница голов – 4:10

Дома должны победить, иначе чего будет стоить Рома?
В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций «Буде-Глимт» дома обыграл «Рому» со счетом 2:1.
Команды в третий раз встретились в текущем розыгрыше турнира, и римляне не одержали ни одной победы.
На групповом этапе ЛК команда Жозе Моуринью сначала была разгромлена норвежцами со счетом 1:6, а затем соперники сыграли вничью 2:2.
- «Рома» примет «Буде-Глимт» 14 апреля в 22:00 мск.
- За клуб из Норвегии выступает российский вратарь Никита Хайкин.