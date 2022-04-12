Тренер «Буде-Глимт» – о Моуринью: «Его ценности и стиль далеки от того, что представляю я»

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен, отстраненный от еврокубков из-за драки с тренером вратарей «Ромы», ответил на критику Жозе Моуринью.

После первого матча 1/4 финала Лиги конференций главный тренер «Ромы» заявил, что в итальянском клубе работают «цивилизованные люди, которые не хотят никого бить по лицу».

«Такое отношение шокирует. Его ценности и тренерский стиль далеки от того, что представляю я. Обидно видеть такое поведение от тренера с таким количеством титулов и который так долго был частью спорта», – сказал Кнутсен.