Тренер «Буде-Глимт» – о Моуринью: «Его ценности и стиль далеки от того, что представляю я»

Раньше считал что норвежцы нормальные люди. но гейропа испортила их они стали быдлом во всех видах спорта. не уважаю
Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен, отстраненный от еврокубков из-за драки с тренером вратарей «Ромы», ответил на критику Жозе Моуринью.
После первого матча 1/4 финала Лиги конференций главный тренер «Ромы» заявил, что в итальянском клубе работают «цивилизованные люди, которые не хотят никого бить по лицу».
«Такое отношение шокирует. Его ценности и тренерский стиль далеки от того, что представляю я. Обидно видеть такое поведение от тренера с таким количеством титулов и который так долго был частью спорта», – сказал Кнутсен.
- Норвежцы дома победили «Рому» со счетом 2:1.
- Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме.