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Тренер «Буде-Глимт» – о Моуринью: «Его ценности и стиль далеки от того, что представляю я»

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен, отстраненный от еврокубков из-за драки с тренером вратарей «Ромы», ответил на критику Жозе Моуринью.

После первого матча 1/4 финала Лиги конференций главный тренер «Ромы» заявил, что в итальянском клубе работают «цивилизованные люди, которые не хотят никого бить по лицу».

«Такое отношение шокирует. Его ценности и тренерский стиль далеки от того, что представляю я. Обидно видеть такое поведение от тренера с таким количеством титулов и который так долго был частью спорта», – сказал Кнутсен.

  • Норвежцы дома победили «Рому» со счетом 2:1.
  • Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме.

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Источник: Football Italia

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Комментарии2
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    Рейтинг: +460

    Suvorov51 4 часа назад

    Раньше считал что норвежцы нормальные люди. но гейропа испортила их они стали быдлом во всех видах спорта. не уважаю

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    Рейтинг: +15319

    Cleaner 5 часов назад

    Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен ОЧЕНЬ ДАЛЕК от тех достижений, которые есть у Жозе Моуринью.
    Этот Кьетил Кнутсен футбольный НИКТО! Нуль по сравнению с Жозе.

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