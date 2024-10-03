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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Буде-Глимт
Юнион СЖ - Буде-Глимт: обзор матча 03 октября 2024
Юнион СЖ
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
0 : 0
Завершен
Буде-Глимт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Буде-Глимт
90'
+1
Желтая карточка
Й. Гундерсен
90'
+1
Замена
Р. Эспейор
️️️️
К. Хег
90'
+1
Замена
С. Аукленд
️️️️
Х. Эвьен
Замена
Ф. Лейсен
️️️️
Р. Сайкс
80'
Желтая карточка
К. Берджесс
78'
71'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
Замена
А. Халаили
️️️️
У. Нианг
71'
Желтая карточка
У. Нианг
68'
61'
Замена
Й. Гундерсен
️️️️
В. Нильсен
Желтая карточка
К. Мачида
51'
46'
Замена
М. Томич
️️️️
Ф. Сьоволд
22'
Желтая карточка
О. Бьортуфт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
22
Усейну Нианг
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К)
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
3-3-2-2
49
Морис
26
Сайкс
28
Мачида
27
Садики
16
Берджесс
34
Ванхутте
17
Кастро-Монтес
20
Расмуссен
22
Нианг
29
Иванович
13
Родригес
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Нильсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
11
Зинкернагель
10
Хеуге
9
Хег
26
Сайкс
16
Лейсен
16
Лейсен
26
Сайкс
22
Нианг
25
Халаили
25
Халаили
22
Нианг
2
Нильсен
6
Гундерсен
6
Гундерсен
2
Нильсен
20
Сьоволд
27
Томич
27
Томич
20
Сьоволд
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
9
Хег
11
Эспейор
11
Эспейор
9
Хег
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Буде-Глимт
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Юнион СЖ - Буде-Глимт
3
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
2
Количество передач
427
504
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.31
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Олесунн
- : -
05.12.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
6 : 0
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czechia
Стадион:
Король Бодуэн
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