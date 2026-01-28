28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Юнион СЖ
4-2-3-1
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
26
Сайкс
27
Патрис
16
Берджесс
6
ван де Перре
8
Зорган
11
Смит
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
25
Халаили
3-2-1-2-2
57
Спортиелло
69
Аганор
3
Коссуну
4
Хин
77
Дзаппакоста
47
Бернаскони
13
Эдерсон
6
Муса
10
Самарджич
11
Лукман
90
Крстович
10
Айт Эль-Хадж
48
Лейсен
48
Лейсен
10
Айт Эль-Хадж
8
Зорган
17
Скофс
17
Скофс
8
Зорган
30
Флоруч
7
Фусейни
7
Фусейни
30
Флоруч
11
Смит
22
Нианг
22
Нианг
11
Смит
6
Муса
15
де Рон
15
де Рон
6
Муса
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
3
Коссуну
8
Пашалич
8
Пашалич
3
Коссуну
11
Лукман
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Лукман
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
Остались в запасе
Юнион СЖ
Аталанта
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
39
Youssef Hamoutahar
ЦФ
32
Sekou Keita
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Юнион СЖ - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
6
Нарушения
10
11
Офсайды
0
3
Количество передач
346
605
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1
0.87
xGP (предотвращенные голы)
-0.81
-0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Аталанты», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»