  • Новости
  • «Юнион СЖ» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Юнион СЖ» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:30
Юнион СЖ
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
70' А. Халаили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К) ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
25
Анан Халаили
ПВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Давид Юбер
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Эдерсон
(К) ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
48
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
7
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
39
Youssef Hamoutahar
ЦФ
32
Sekou Keita
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-2-3-1
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
26
Сайкс
27
Патрис
16
Берджесс
6
ван де Перре
8
Зорган
11
Смит
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
25
Халаили
3-2-1-2-2
57
Спортиелло
69
Аганор
3
Коссуну
4
Хин
77
Дзаппакоста
47
Бернаскони
13
Эдерсон
6
Муса
10
Самарджич
11
Лукман
90
Крстович
10
Айт Эль-Хадж
48
Лейсен
48
Лейсен
10
Айт Эль-Хадж
8
Зорган
17
Скофс
17
Скофс
8
Зорган
30
Флоруч
7
Фусейни
7
Фусейни
30
Флоруч
11
Смит
22
Нианг
22
Нианг
11
Смит
6
Муса
15
де Рон
15
де Рон
6
Муса
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
3
Коссуну
8
Пашалич
8
Пашалич
3
Коссуну
11
Лукман
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Лукман
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
Юнион СЖ
Точно не сыграют
M. Biondic
Дэвид Промис
ЦФ
Гийом Франсуа
ПЗ
Иван Павлич
ЦП
Массире Силла
ЦЗ
Йенс Тенкенс
ВР
Бесфорт Зенели
ЦП
Марк Гигер
ЦФ
Кевин Родригес
ЦФ
Аталанта
Точно не сыграют
Раоуль Белланова
ПЗ
Джакомо Распадори
ЦФ
Митчел Баккер
ЛЗ
Статистика матча Юнион СЖ - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
6
Нарушения
10
11
Офсайды
0
3
Количество передач
346
605
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1
0.87
xGP (предотвращенные голы)
-0.81
-0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Аталанты», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Аталанта»

«Юнион СЖ» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта Юнион СЖ
