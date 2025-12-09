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  • «Юнион СЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

«Юнион СЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

9 декабря 2025, 21:50
Юнион СЖ
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
5' А. Халаили 71' А. Халаили
15' И. Пайшао 41' М. Гринвуд 58' М. Гринвуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К) ЦЗ
48
Федде Лейсен
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
20
Марк Гигер
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
26
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
76
T. Mmadi
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
78
Робинио Ваз
ЦФ
3-3-2-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
48
Лейсен
6
ван де Перре
8
Зорган
17
Скофс
30
Флоруч
25
Халаили
22
Нианг
13
Родригес
3-1-2-2-2
12
Рульи
62
Мурильо
32
Агер
33
Эмерсон
18
Вермерен
23
Хейбьерг
33
О'Райли
11
Гринвуд
14
Пайшао
21
Веа
17
Обамеянг
22
Нианг
26
Сайкс
26
Сайкс
22
Нианг
6
ван де Перре
20
Расмуссен
20
Расмуссен
6
ван де Перре
17
Скофс
17
Буфал
17
Буфал
17
Скофс
30
Флоруч
12
Промис
12
Промис
30
Флоруч
13
Родригес
20
Гигер
20
Гигер
13
Родригес
21
Веа
5
Балерди
5
Балерди
21
Веа
33
О'Райли
26
Надир
26
Надир
33
О'Райли
17
Обамеянг
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
17
Обамеянг
11
Гринвуд
78
Ваз
78
Ваз
11
Гринвуд
Остались в запасе
Юнион СЖ
Марсель
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Главный тренер
Давид Юбер
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
76
T. Mmadi
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
76
T. Mmadi
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Юнион СЖ - Марсель
4
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
10
Офсайды
10
1
Количество передач
409
608
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Марселя», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Марсель»

«Юнион СЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Марсель Юнион СЖ
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