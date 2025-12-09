09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Юнион СЖ
Юнион СЖ
3-3-2-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
48
Лейсен
6
ван де Перре
8
Зорган
17
Скофс
30
Флоруч
25
Халаили
22
Нианг
13
Родригес
3-1-2-2-2
12
Рульи
62
Мурильо
32
Агер
33
Эмерсон
18
Вермерен
23
Хейбьерг
33
О'Райли
11
Гринвуд
14
Пайшао
21
Веа
17
Обамеянг
22
Нианг
26
Сайкс
26
Сайкс
22
Нианг
6
ван де Перре
20
Расмуссен
20
Расмуссен
6
ван де Перре
17
Скофс
17
Буфал
17
Буфал
17
Скофс
30
Флоруч
12
Промис
12
Промис
30
Флоруч
13
Родригес
20
Гигер
20
Гигер
13
Родригес
21
Веа
5
Балерди
5
Балерди
21
Веа
33
О'Райли
26
Надир
26
Надир
33
О'Райли
17
Обамеянг
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
17
Обамеянг
11
Гринвуд
78
Ваз
78
Ваз
11
Гринвуд
Остались в запасе
Юнион СЖ
Марсель
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Главный тренер
Давид Юбер
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
76
T. Mmadi
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
76
T. Mmadi
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Юнион СЖ - Марсель
4
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
10
Офсайды
10
1
Количество передач
409
608
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Марселя», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»