Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 88 млн

Юнион СЖ - турнирная таблица

Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Сайт:
http://www.rusg.brussels/
Тренер:
Давид Юбер
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Юнион СЖ
2
Гент
3
Брюгге
4
Шарлеруа
5
Зюлте-Варегем
6
Стандард
7
Андерлехт
8
Генк
9
Беверен
10
Сент-Труйден
11
Антверпен
12
Ломмел
13
Вестерло
14
РААЛ Ла-Лувьер
15
Серкль Брюгге
16
Мехелен
17
Оуд-Хеверли
18
Кортрейк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
19
3
16
16
6
5
1
0
11
3
8
16
6
5
0
1
12
3
9
15
6
5
0
1
12
5
7
15
6
3
2
1
10
4
6
11
6
3
2
1
12
10
2
11
6
3
1
2
4
5
-1
10
6
2
3
1
13
9
4
9
6
3
0
3
7
10
-3
9
6
2
2
2
12
10
2
8
6
2
1
3
11
13
-2
7
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
2
1
3
13
16
-3
7
6
1
1
4
7
12
-5
4
6
0
3
3
6
11
-5
3
6
0
2
4
5
14
-9
2
6
0
1
5
3
13
-10
1
6
0
0
6
1
15
-14
0
Команда
1
Брюгге
2
Беверен
3
Гент
4
Юнион СЖ
5
Генк
6
Стандард
7
Андерлехт
8
Зюлте-Варегем
9
Шарлеруа
10
РААЛ Ла-Лувьер
11
Сент-Труйден
12
Антверпен
13
Вестерло
14
Ломмел
15
Серкль Брюгге
16
Оуд-Хеверли
17
Мехелен
18
Кортрейк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
3
0
0
6
0
6
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
8
0
8
7
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
7
9
-2
4
3
1
1
1
7
9
-2
4
3
1
0
2
4
2
2
3
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
3
8
-5
1
3
0
0
3
1
8
-7
0
Команда
1
Юнион СЖ
2
Шарлеруа
3
Гент
4
Брюгге
5
Зюлте-Варегем
6
Сент-Труйден
7
Стандард
8
Ломмел
9
Антверпен
10
Вестерло
11
Андерлехт
12
Генк
13
Серкль Брюгге
14
Мехелен
15
Оуд-Хеверли
16
РААЛ Ла-Лувьер
17
Кортрейк
18
Беверен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
3
8
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
1
1
1
2
6
-4
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
6
7
-1
3
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
2
1
5
6
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
3
0
0
3
0
7
-7
0
3
0
0
3
1
10
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
5
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+