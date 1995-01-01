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    Юнион СЖ - результаты

    Город Брюссель
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.rusg.brussels/
    Стадион Стад Жозеф Марьен
    Тренер Карел Герартс
    Турниры:
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    27 тур
    		25 февраля, суббота 22:45 Вестерло 4:2 Юнион СЖ
    26 тур
    		18 февраля, суббота 22:45 Юнион СЖ 2:4 Стандард
    25 тур
    		10 февраля, пятница 22:45 Брюгге 1:1 Юнион СЖ
    24 тур
    		5 февраля, воскресенье 21:15 Юнион СЖ 4:0 Зюлте-Варегем
    23 тур
    		28 января, суббота 22:45 Шарлеруа 0:1 Юнион СЖ
    22 тур
    		21 января, суббота 22:45 Юнион СЖ 1:0 Оуд-Хеверли
    21 тур
    		18 января, среда 20:30 Серкль Брюгге 1:1 Юнион СЖ
    20 тур
    		15 января, воскресенье 20:30 Юнион СЖ 2:0 Антверпен
    19 тур
    		8 января, воскресенье 20:30 Андерлехт 1:3 Юнион СЖ
    18 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Юнион СЖ 3:0 Остенде
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 18:00 Стандард 2:3 Юнион СЖ
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:00 Юнион СЖ 1:1 Вестерло
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 18:00 Серен 1:2 Юнион СЖ
    14 тур
    		22 октября, суббота 21:45 Юнион СЖ 2:2 Брюгге
    13 тур
    		19 октября, среда 19:30 Юнион СЖ 2:0 Гент
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 22:00 Остенде 1:6 Юнион СЖ
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 22:00 Юнион СЖ 2:1 Серкль Брюгге
    10 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Оуд-Хеверли 0:3 Юнион СЖ
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Эйпен 1:2 Юнион СЖ
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:30 Юнион СЖ 1:2 Генк
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 1:3 Юнион СЖ
    5 тур
    		31 августа, среда 21:30 Антверпен 4:2 Юнион СЖ
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 19:30 Юнион СЖ 2:1 Андерлехт
    4 тур
    		13 августа, суббота 21:45 Юнион СЖ 2:1 Кортрейк
    3 тур
    		6 августа, суббота 21:45 Мехелен 3:0 Юнион СЖ
    2 тур
    		29 июля, пятница 21:45 Юнион СЖ 1:0 Шарлеруа
    1 тур
    		23 июля, суббота 21:45 Сент-Труйден 1:1 Юнион СЖ
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