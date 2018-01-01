Бельгия. Про-Лига. 2026/2027 Лига чемпионов. 2026/2027 Бельгия. Кубок. 2025/2026 Лига чемпионов. 2025/2026 Бельгия. Про-Лига. 2025/2026 Лига Европы. 2024/2025 Лига чемпионов. 2024/2025 Бельгия. Про-Лига. 2024/2025 Суперкубок Бельгии. 2024 Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2023/2024 Лига конференций. 2023/2024 Лига Европы. 2023/2024 Бельгия. Про-Лига. 2023/2024 Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2022/2023 Лига Европы. 2022/2023 Лига чемпионов. 2022/2023 Бельгия. Про-Лига. 2022/2023 Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2021/2022 Бельгия. Про-Лига. 2021/2022 Бельгия. Плей-офф. 2018/2019 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2018/2019 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2016/2017