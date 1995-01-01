Турниры:
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|27 тур
|25 февраля, суббота
|22:45
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|26 тур
|18 февраля, суббота
|22:45
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|25 тур
|10 февраля, пятница
|22:45
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|24 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:15
|Юнион СЖ
|4:0
|Зюлте-Варегем
|23 тур
|28 января, суббота
|22:45
|Шарлеруа
|0:1
|Юнион СЖ
|22 тур
|21 января, суббота
|22:45
|Юнион СЖ
|1:0
|Оуд-Хеверли
|21 тур
|18 января, среда
|20:30
|Серкль Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|20 тур
|15 января, воскресенье
|20:30
|Юнион СЖ
|2:0
|Антверпен
|19 тур
|8 января, воскресенье
|20:30
|Андерлехт
|1:3
|Юнион СЖ
|18 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Юнион СЖ
|3:0
|Остенде
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|18:00
|Стандард
|2:3
|Юнион СЖ
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Юнион СЖ
|1:1
|Вестерло
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|18:00
|Серен
|1:2
|Юнион СЖ
|14 тур
|22 октября, суббота
|21:45
|Юнион СЖ
|2:2
|Брюгге
|13 тур
|19 октября, среда
|19:30
|Юнион СЖ
|2:0
|Гент
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|22:00
|Остенде
|1:6
|Юнион СЖ
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|22:00
|Юнион СЖ
|2:1
|Серкль Брюгге
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Оуд-Хеверли
|0:3
|Юнион СЖ
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Эйпен
|1:2
|Юнион СЖ
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:30
|Юнион СЖ
|1:2
|Генк
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Зюлте-Варегем
|1:3
|Юнион СЖ
|5 тур
|31 августа, среда
|21:30
|Антверпен
|4:2
|Юнион СЖ
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|19:30
|Юнион СЖ
|2:1
|Андерлехт
|4 тур
|13 августа, суббота
|21:45
|Юнион СЖ
|2:1
|Кортрейк
|3 тур
|6 августа, суббота
|21:45
|Мехелен
|3:0
|Юнион СЖ
|2 тур
|29 июля, пятница
|21:45
|Юнион СЖ
|1:0
|Шарлеруа
|1 тур
|23 июля, суббота
|21:45
|Сент-Труйден
|1:1
|Юнион СЖ