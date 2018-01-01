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Бельгия. Про-Лига
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Юнион СЖ
Результаты
€ 88 млн
Юнион СЖ - результаты матчей
Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Сайт:
http://www.rusg.brussels/
Тренер:
Давид Юбер
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Бельгия. Про-Лига. 2026/2027
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Бельгия. Кубок. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Бельгия. Про-Лига. 2025/2026
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Лига чемпионов. 2024/2025
Бельгия. Про-Лига. 2024/2025
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Бельгия. Про-Лига. 2023/2024
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2022/2023
Лига Европы. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Бельгия. Про-Лига. 2022/2023
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2021/2022
Бельгия. Про-Лига. 2021/2022
Бельгия. Плей-офф. 2018/2019
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2016/2017
12.09 | 21:45
Юнион СЖ
5 : 0
Ломмел
05.09 | 17:00
Шарлеруа
2 : 3
Юнион СЖ
02.09 | 21:30
Сент-Труйден
0 : 3
Юнион СЖ
30.08 | 19:30
Юнион СЖ
3 : 0
Андерлехт
15.08 | 17:00
Юнион СЖ
0 : 0
Зюлте-Варегем
08.08 | 21:45
Вестерло
1 : 5
Юнион СЖ
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