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Бельгия. Про-Лига
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Юнион СЖ
Состав
€ 88 млн
Юнион СЖ - состав команды
Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Сайт:
http://www.rusg.brussels/
Тренер:
Давид Юбер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Коффи Эрве
Вра
29
€ 6 млн
1
Шамбаре Вик
Вра
23
€ 0.7 млн
21
Тенкенс Йенс
Вра
28
€ 0.1 млн
99
Keo Boets
Вра
-
5
Мак Аллистер Кевин
Защ
28
€ 12 млн
26
Сайкс Росс
Защ
27
€ 4.5 млн
80
Кричфалуши Ондржей
Защ
22
€ 3.5 млн
27
Патрис Луи
Защ
25
€ 2.5 млн
29
Силла Массире
Защ
21
€ 0.8 млн
19
Франсуа Гийом
Защ
36
€ 0.15 млн
33
Soulaimane Berradi
Защ
-
21
Denzel De Roeve
Защ
-
44
Yari Stevens
Защ
-
8
Зорган Адем
Пол
26
€ 12 млн
6
ван де Перре Камил
Пол
22
€ 8 млн
23
Зенели Бесфорт
Пол
23
€ 6 млн
10
Айт Эль-Хадж Ануар
Пол
24
€ 5 млн
28
Олару Дариус
Пол
28
€ 4.5 млн
17
Скофс Роб
Пол
32
€ 2 млн
14
Павлич Иван
Пол
24
€ 0.4 млн
35
Гюйгевельде Натан
Пол
22
€ 0.1 млн
20
Dylan Aquino
Пол
-
13
Родригес Кевин
Нап
26
€ 6 млн
30
Флоруч Рауль
Нап
25
€ 4 млн
11
Смит Гилерме
Нап
23
€ 4 млн
38
Мофокенг Релебохиле
Нап
21
€ 3 млн
9
Биондич Матео
Нап
23
€ 2 млн
20
Гигер Марк
Нап
22
€ 0.8 млн
55
Nikki Havenaar
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 7
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